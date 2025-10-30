León celebra del 3 al 9 de noviembre su 51 Semana Micológica en una temporada “complicada para la recolección” por los incendios, el calor y la sequía

La Asociación Micológica Leonesa San Jorge celebrará entre el 3 y el 9 de noviembre la 51 edición de la Semana Micológica de León, en una temporada “un poco complicada para la recolección” debido a la afección de los incendios forestales, las altas temperaturas del verano y la escasez de lluvias.

El presidente de la Asociación, José María Escapa, explicó que los incendios, además de a los lugares donde se produjeron, también han afectado a otras zonas en las que ahora existe “un grave problema con la llegada de las lluvias y el arrastre de cenizas, colapsando riberas por la crecida de los ríos y produciendo taponamientos”.

No obstante, señaló que “el mayor problema” para la temporada de setas se encuentra en “el enemigo común de los incendios y la micología”, es decir, “las elevadas temperaturas, con medias muy muy elevada durante semanas”, lo que, unido a que en septiembre no llovió y hasta mediados de octubre tampoco”, ha hecho que “la campaña prácticamente no haya comenzado”.

Además, “pronto llegará el frío que marcará el declive y la finalización de la campaña”, de forma que la recolección micológica depende en estos momentos “de que siga lloviendo y de que el frío se retrase un poco”.

A pesar de lo complicada que es la actual temporada, el presidente de la Asociación Micológica Leonesa San Jorge aseguró que la provincia de León es “un entorno privilegiado, desde la vegetación atlántica del norte hasta las suaves llanuras sur”. Una provincia “diversa, exuberante y auténtica” que supone “uno de los grandes refugios micológicos de España” gracias a “un ecosistema que habla de equilibrio entre tradición y sostenibilidad”.

“En cada rincón de la provincia, la naturaleza guarda una tesoro en la sorprendente variedad de setas que, desde generaciones, han despertado interés en quienes salen a buscarlas, convirtiéndolas en un legado cultural, de admiración científica, una inspiración para los cocineros y un motivo de encuentros en los valles y pueblos cuando llega el otoño”.

Por este motivo, la Asociación cumplirá un año más con la celebración de la Semana Micológica de León que, tras más de medio siglo, supone ya “una tradición que enraiza los más profundo de la tradición, la gastronomía y la tierra” a través de una semana “para aprender, cuidar y celebrar la micología”, así como “recordar el compromiso con el entorno, proteger el monte y recoger con responsabilidad para que futuras generaciones sigan maravillándose”.

Programación

La programación de esta 51 Semana Micológica de León estará dedicada a “dar visibilidad a la gran tragedia ambiental sufrida con los incendios”, así como a “dar a conocer la importancia que las especies que nacen sobre restos vegetales y otros hongos tienen para la recuperación de estos ecosistemas”.

La 51 Semana Micológica de León contará con cuatro conferencias que se celebrarán en el salón de actos del Ayuntamiento de León, situado en la calle Alfonso V. Estas se desarrollarán a partir de las 20 horas los días 3, 4, 6 y 7 de noviembre y abordarán ‘Incendios y micorrizas: los hongos y su importancia para los bosques’, con Juan Antonio Sánchez, ‘Micetismos. Intoxicaciones por setas y su tratamiento’, con el doctor Timoteo Cámara, ‘Propiedades organolépticas de las setas’, con Jesús Martínez de la Hera, y ‘¿Qué investigan los micólogos que no son taxómanos?’, con Borja Rodríguez de Francisco.

A modo de descanso de las conferencias, el día 5 de noviembre, también en el salón de actos del Ayuntamiento de León, a partir de las 20 horas, se proyectará el documental ‘Refosetas: la reforestación de la Sierra de la Culebra con setas’, perteneciente al programa ‘Naturaleza viva’ de Radio Televisión Española.

Los días 7 y 8 viernes y sábado, están previstas sendas salidas de campo y visitas a diferentes hábitats de la provincia de León, en los que se recolectarán las setas que se expondrán el domingo, día 9, desde las 11 horas en el Palacio de los Guzmanes de León.

Insignia de oro

El presidente de la Asociación Micológica Leonesa San Jorge aprovechó la presentación de la Semana Micológica en la Diputación de León para entregarle al vicepresidente de la institución provincial, Roberto Aller, la insignia de oro de la asociación en agradecimiento a “años de apoyo y colaboración desinteresada, sin la que sería imposible seguir organizando la cita”.

Agradecido por ello, Roberto Aller afirmó que la Diputación continuará “apostando por la Semana Micológica”, dentro de su “responsabilidad” de “dar a conocer las singularidades que ofrece nuestro territorio”.

También participó en la presentación el concejal de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de León, Luis García Copete, quien consideró “importante” que la sociedad participe en la Semana Micológica para que “conozca las setas y una riqueza natural importante”, particularmente en este año “tras los terribles incendios que han dejado graves consecuencias para el medio ambiente”.