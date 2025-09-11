El leonesismo intensifica sus acciones en favor de una autonomía propia

El movimiento leonesista intensifica sus acciones para seguir metiendo presión en su afán por conseguir que León se separe de Castilla y forme la comunidad autónoma número 18 en España.

Esta vez es desde la plataforma de activismo social Change.org, la que se ha convertido en voz de los leonesistas a través de un manifiesto cuyo lema es 'Porque León nos necesita', desde donde una iniciativa ciudadana denuncia el, a su juicio, "trato desigual" que recibe la Región Leonesa dentro de la región de Castilla y León y exige una "autonomía propia" por la vía constitucional.

Andrés Fernández, fundador hace tres años de la plataforma autonomista "León Primero" junto a José Antonio Fernández, Manuel Ángel Prieto y José Ignacio García, es el impulsor de esta manifiesto que han firmado decenas de personas en las últimas horas, lo que según los promotores "refleja el creciente malestar social" existente en la provincia ante lo que consideran un "modelo autonómico fallido y perjudicial" para el territrio leonés.

En el texto, los firmantes acusan a las autoridades autonómicas de marginar sistemáticamente a León, Zamora y Salamanca, por, entre otras cosas, "desviar" inversiones, "paralizar" proyectos y "condenar" a la región a la despoblación, el envejecimiento y la emigración juvenil.

"Lo que antes era una tierra dinámica y abierta al progreso, hoy es un territorio condenado al declive", apuntan en el manifiesto, que también advierte y denuncia la pésima gestión de los incendios forestales de este verano que arrasaron amplias zonas de Zamora y León, calificando la respuesta institucional como "dolosa" y "cínica". En este contexto, el documento lanza un grito de auxilio: "¡¡SOS LEÓN!!", y reclama que la situación sea conocida y reparada tanto a nivel nacional como europeo.

Los impulsores de la iniciativa apelan al artículo 143.1 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a la autonomía de las regiones con identidad histórica, y consideran que mantener la actual comunidad autónoma supone "prolongar un modelo irresponsable, inmoral y antidemocrático".

La petición, que continúa sumando apoyos en la plataforma digital, invita a instituciones sociales, culturales, económicas y políticas a movilizarse por el futuro de las Tierras Leonesas. "No exigimos ni más ni menos que aquello que el resto de los españoles disfrutan", concluyen los firmantes del texto.