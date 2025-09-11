Localizan un buitre leonado en la mediana de la Autovía A-2 en Medinaceli (Soria)

Un ejemplar joven de buitre leonado (Gyps fulvus) ha sido localizado y, posteriormente, capturado en la mediana de la A-2 en el término municipal de Medinaceli (Soria).

Según ha informado la subdelegación del Gobierno, el hecho ocurrió a las 10.06 horas del pasado 9 de septiembre en el kilómetro 157,000 de la A-2 en término municipal de Medinaceli.

Tras recibirse diversos avisos de ciudadanos al 1-1-2, una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de El Burgo de Osma (Soria) fue movilizada para la localización y captura del animal, adoptando las precauciones oportunas para velar por la seguridad vial y tratar que el ave no sufriera daños.

El animal resultó ser un ejemplar joven de buitre leonado sin daños visibles pero sin poder volar, y se logró su captura sobre las 11.20 horas del mismo 9 de septiembre. Posteriormente, se puso en conocimiento del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria quienes se hicieron cargo del animal.

Desde la subdelegación han cifrado que, en la provincia de Soria durante el año 2024, el 76% de los siniestros viales fueron provocados por irrupción de animales en la vía