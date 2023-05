Mañueco afirma que "el vuelco electoral que se huele en toda España va a empezar en León”

“Se nota que hay ganas de Partido Popular, de Margarita Torre, de Alberto Núñez Feijóo y de ganar el 28 de mayo. El vuelco electoral que se huele en toda España va a empezar en la provincia y en la ciudad de León, donde vamos a formar una gran marea que va a teñir de azul toda la Comunidad Autónoma y el país entero”. Así de convencido se mostró el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante su visita a la capital leonesa para defender la “política de hechos e ideas claras” frente al “Gobierno del insulto y el desprecio” del Partido Socialista.

El líder del PP, Alfonso Fernández Mañueco, que participó en un acto público de apoyo a la candidatura ‘popular’ en el Ayuntamiento de León, encabezada por Margarita Torre, se refirió a esta como “una persona comprometida, enérgica, reivindicativa y leal que siempre da la cara por el PP y defiende los intereses de un León más grande, abierto a la ciudadanía y que sepa solucionar los problemas de nuestros vecinos”.

Para Mañueco, la opción del PP es la única con “ideas claras e iniciativas” que apuestan por el empleo para que “la gente pueda quedarse en León”, porque “atiende a los trabajadores y cuida y mima los autónomos y empresarios”, al considerarlos una “pieza clave”, frente a otros que “los insultan”. “Con Margarita como alcaldesa y conmigo como presidente de la Comunidad, vamos a llenar a León de empresas y de empleo y vamos a cuidar a los empresarios, porque queremos crear un empleo de calidad para que vengan más personas a trabajar y vivir en la ciudad”, dijo.

El también presidente de la Junta de Castilla y León afirmó que León y la Comunidad “se juegan mucho” el próximo 28 de mayo, en un momento en el que “desde el Congreso se ataca a la tierra con mentiras, bulos y desprestigio” por un Gobierno que “dejó claro desde el minuto uno que no tenía interés por el reto demográfico”, tal y como destacó que se demuestra con el hecho de que “no ha habido ni una sola medida para luchar contra la despoblación pero sí para agravarla”.

Frente a ello, Alfonso Fernández Mañueco puso de relieve que Castilla y León “tiene la mayor red de consultorios de toda España, más médicos de Atención Primaria por cada 1.000 habitantes que ninguna otra Comunidad y más presupuesto que nunca en la sanidad”. Asimismo, resaltó que es el lugar donde “está la mejor educación de España, con escuelas en el medio rural abiertas con tres chavales”, así como donde “se apuesta los servicios públicos”, al tiempo que es “pionero en una fiscalidad favorable en el medio rural y en el transporte a la demanda”.

“Señora Teresa Ribera, aquí estamos muy orgullosos de nuestro medio rural y cansados de sus mentiras, desprecios y ataques, así que dimita ya, porque trabajar no lo hace”, recomendó el presidente a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Respecto a Sánchez, puntualizó que “ya nadie le cree”, al estar metido en “una espiral de promesas y compromisos sin ningún tipo de responsabilidad ni trabajo con las comunidades autónomas” en una gestión de Gobierno que “parece la de una tómbola de feria” por culpa de un presidente que “no solo no tiene palabra, sino que no tiene principios”.

Sumar el voto

Para el presidente del PPCyL, es el momento de “sumar el voto en torno al PP”, ya que “es la única forma de frenar a Pedro Sánchez”. “Somos gente de palabra, de fiar, que cumple con eficacia y rigor pensando en todos, mientras otros se preocupan de generar enfrentamientos y divisiones, buscar líos con los sectores sociales y de no querer dar la cara”, apuntó.

Por ello, hizo un llamamiento a todos los candidatos ‘populares’ para “salir a la calle” en los últimos días de campaña para “pedir el voto” y lograr “una gran movilización” que forme “una gran mayoría alrededor PP”, la que se refirió como “el partido del empleo y la economía” y el “único que puede ofrecer un proyecto de sensatez y fuerza para impulsar el futuro”.

“Innovación y gestión”

“Orgullosa vecina de la ciudad, consciente problemas creados por cuatro años de ‘dejaDiez’, de falta de limpieza e inseguridad en calles sin reparar, con problemas para nuestros mayores y falta de actividades”, la candidata del PP a la Alcaldía de León, Margarita Torre, se mostró hoy convencida de que va a gobernar porque los ciudadanos “están hartos de inseguridad, oscuridad y poca esperanza”.

Así, frente a una política que calificó de “ficción”, se comprometió a la toma de medidas con “innovación y gestión” que hagan que León “se abra a Europa, cuide de los empresarios y autónomos y se vuelva segura, con un modelo diferente de ciudad, en la que los ciudadanos estén en el centro de todo”. En este sentido, detalló que la ciudad “está a la cola de Castilla y León en seguridad” y que desde 2019 el número de delitos aumentó en un 35 por ciento, mientras que el tráfico de drogas en un 81,8 por ciento y los relacionados con la seguridad sexual un 105 por ciento.

“Estoy segura de que vamos a ganar porque es lo que palpamos los miembros de la candidatura cuando hablamos con los ciudadanos, que están harto de promesas falsas y de que se hable cada cuatro años de sus problemas y durante otros cuatro no se gobierne”, concluyó.

Finalmente, la presidenta de los ‘populares’ leoneses insistió en que es “necesario” que Margarita Torre sea la alcaldesa de León, porque “la ciudad lleva cuatro años parada, enfrentada, aislada y oscura”, de lo que culpó a un alcalde que “se ha enfrentado a todo el mundo, al Gobierno de España, a la Junta de Castilla y León y a los leoneses que no piensan como él”.