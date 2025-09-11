Mañueco reclama al Gobierno “seriedad” y “ayudas” para hacer frente a la catástrofe de los incendios

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, reclamó hoy al Gobierno “seriedad” y “ayudas” para hacer frente a la catástrofe que han supuesto los incendios forestales del pasado mes de agosto.

Además, recordó que la “trágica” situación que vivió Castilla y León fue similar a la que sufrieron otras comunidades como Galicia e incluso otros países como Portugal, Francia o Grecia.

Fernández Mañueco, que realizó estas declaraciones en el programa ‘El Cascabel’, de Trece, también lamentó el tono “jocoso” que han utilizado destacados miembros del Gobierno para referirse a los incendios forestales sufrido por Castilla y León, y aseguró que cuando la “cuando la gente sufre y llega a perder la vida, lo más importante es estar con las personas. Ni he contestado ni contestaré a ciertos comentarios" de Pedro Sánchez y del ministro de Transportes, Óscar Puente.

Precisamente, el presidente de la Junta también se refirió al anunció que Puente realizó hoy en el Congreso sobre la posibilidad de reclamar a Castilla y León una indemnización por los cortes de las líneas de AVE que provocaron los incendios, y criticó que en lugar de brindar ayuda, “intenta hacer caja y nos amenaza con millonarias demandas. Si continúa por esta línea “nos veremos en los tribunales de justicia”, afirmó.

Al mismo tiempo, explicó que ahora ha llegado el momento de reflexionar y de ver qué aspectos del dispositivo contra incendios se puede mejorar, a la vez que destacó la magnitud de los incendios y recordó que solo en la provincia de León llegaron a estar volando al mismo tiempo más de 40 aeronaves de las 90 desplegadas para luchar contra los distintos incendios declarados.

Mañueco recordó que cuando las condiciones meteorológicas acompañaron, los incendios se controlaron, pero cuando estas cambiaron y se hicieron extremas, los fuegos estaban fuera de la capacidad de extinción.

"Ahora no es el momento de decir qué pudimos hacer mejor, ahora estamos abriendo un proceso de diálogo con diputaciones, organizaciones agrarias y agentes del Diálogo Social para ver cómo podemos mejorar y “afrontar una situación a la que nunca antes nos habíamos enfrentado”.

Además, reclamar la colaboración ciudadana y de poner en valor el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Mañueco también resaltó que desde el pasado 20 de agosto la Junta viene colaborando con los afectados y ya son 350 las explotaciones ganaderas que han recibido agua y alimentos. Además, también se refirió a las ayudas para la recuperación de viviendas, para las empresas que se han visto afectadas y para las personas que fueron desalojadas, a la vez que anunció la puesta en marcha de nuevas ayudas. “Los 114 millones de euros comprometidos en ayudas ya están llegado a agricultores, empresarios y afectados. Vamos hacer lo que esté en nuestras manos y nos vamos a volcar en recuperar en espacios como Las Médulas”.

En este sentido, lanzó un mensaje de esperanza para todos los afectados y los castellanos y leoneses, afirmó que la Comunidad, “como ha hecho en otras ocasiones, sabrá reponerse”, y también recalcó que “merece la pena seguir viajando a Castilla y León. Desde aquí invitó a todos a que vengan y nos acompañen”.

Por otra parte, a preguntas del conductor del programa, José Luis Pérez, aseguró que el Gobierno de Pedro Sánchez es “cualquier cosa menos limpio. Está rodeado por la mentira y la corrupción y cesión a los socios separatistas. Es un gobierno decadente que solo se dedica a colonizar institución tras institución”.

Por último, Mañueco recalcó que agotará la legislatura y que solo adelantará las elecciones autonómicas si se adelante las generales, a la vez que sacó pecho del gobierno en solitario en la Junta, con cifras récord de empleo, con unos servicios públicos líderes en el conjunto del país y con con un el indice de producción industrial que más crece de España.