Mañueco reitera su compromiso “rotundo” con la Fundación Atapuerca

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, reiteró, en Burgos, su compromiso “rotundo” con la Fundación Atapuerca y afirmó: “Mientras sea presidente, así lo haré”. Así lo hizo tras recibir de manos de la reina Sofía el VIII Premio Evolución a los Valores Humanos de la Fundación Atapuerca por el respaldo de la institución al proyecto Atapuerca a lo largo de los años.

“Os aseguro que mientras sea presidente de la Junta de Castilla y León, el respaldo lo vais a tener siempre”, aseveró, al tiempo que indicó: “Intentaré estar a la altura de lo que significa Atapuerca y de lo que significa este reconocimiento”. El Museo de la Evolución Humana (MEH) acogió hoy la ceremonia de entrega de los VIII ‘Premios Evolución’ y del I ‘Premio Emiliano Aguirre’ de la Fundación Atapuerca, bajo la presidencia de reina Sofía, presidenta de Honor de la Fundación Atapuerca.

El presidente de la Junta asistió al acto de entrega de la VIII edición de los Premios Evolución y los I Premios Emiliano Aguirre, organizados por la Fundación Atapuerca y presididos por la reina Sofía, donde agradeció el Premio Evolución a los Valores Humanos que recibió de manos de Su Majestad.

Durante su intervención, Fernández Mañueco agradeció a la Fundación Atapuerca en la figura de su presidente, Antonio Méndez Pozo, por “todo lo que habéis impulsado en estos veinticinco años en Atapuerca, difundiendo también todo lo que significa el complejo Atapuerca” que ha permitido situar este proyecto como un referente esencial para el estudio de la evolución humana y de los primeros pobladores de Europa.

En este sentido, destacó que este yacimiento se ha convertido en un polo de atracción turística y social gracias al esfuerzo conjunto de los agentes económicos y sociales de Burgos y del resto de la Comunidad. “Recojo el premio con gratitud pero entiendo que es un premio colectivo a la labor que a lo largo de los años se ha hecho desde la Junta de Castilla y León”, expresó.

El responsable del Ejecutivo autonómico felicitó al resto de los galardonados, que fueron los tres “históricos” codirectores del proyecto Atapuerca: José María Bermúdez de Castro, Eudald Carbonell y Juan Luis Arsuaga, quienes fueron galardonados con el VIII Premio Evolución a la Labor Científica en reconocimiento a su contribución al conocimiento de la evolución humana y al desarrollo del proyecto científico, cultural, social y económico de Atapuerca.

“Es un honor poder compartir en este momento con vosotros un acto de estas características”, expuso, para recordar que durante más de treinta años han sido “el alma de Atapuerca”. “Vuestro gran trabajo ha contribuido a consolidar Atapuerca como lo que es hoy, un referente esencial y especial para estudiar la evolución humana y los primeros pobladores de Europa”, resaltó.

“Pero hoy también es un poderoso polo de atracción científico, turístico y social; algo que es fruto del compromiso de toda la sociedad burgalesa, de las instituciones, de los agentes económicos y sociales de Burgos, y también de Castilla y León, porque todos nos sentimos muy orgullosos de estar aquí, de toda la sociedad”, manifestó, y agregó que “juntos estamos construyendo un modelo de excelencia”, informa Ical.

También al Parlamento Europeo, que fue distinguido con el I Premio Emiliano Aguirre como reconocimiento a su papel como institución que representa a la ciudadanía de los 27 países de la Unión Europea y como referente de diversidad y pluralidad en Europa. “Algo que refleja la dimensión internacional de Atapuerca”, subrayó el presidente de la Junta.

Agradecimiento a doña Sofía

Finalmente, el presidente trasladó a la reina Sofía el agradecimiento de los castellanos y leoneses por su compromiso con Castilla y León: “Por vuestro continuo apoyo a nuestros referentes culturales esenciales”, subrayó, como es el yacimiento de Atapuerca, o recientemente, recordó, con su presencia en Las Edades del Hombre en Zamora.

Asimismo, Fernández Mañueco agradeció a la monarca su vocación para defender a los más desfavorecidos, “participando siempre en las destacadas causas sociales” y destacó su trayectoria desarrollada durante los cincuenta años de Monarquía, caracterizada por “la responsabilidad con el deber, pulcritud y entrega” lo que -agregó- “os hace merecedora del respeto, el afecto de Castilla y León y de todo el pueblo español”.

“Respaldo de la Junta”

Por su parte, el presidente de la Fundación Atapuerca, Antonio Méndez Pozo, subrayó la importancia de que un proyecto “tan potente” como Atapuerca “no hubiera podido adquirir su dimensión actual sin el respaldo de la Administración pública”. “Nuestro Gobierno regional supo ver la enorme trascendencia del yacimiento tanto en el plano científico como en el social y económico”, añadió.

Méndez Pozo señaló que “en el transcurso de los años ha habido momentos de duda en que las certezas se cuestionaban”, pero destacó que “esos momentos siempre se superaron y la Junta de Castilla y León se alineó con firmeza con este proyecto”. Así, calificó de “muy importante” la inversión pública de la Junta en el proyecto de Atapuerca si bien aseguró que “está rindiendo frutos” y que “lo seguirá haciendo en el largo plazo”.

Asimismo, se refirió a “las decenas de miles de visitas” que recibe cada año los yacimientos y todo lo relacionado con lo que se denomina Sistema Atapuerca son “buena prueba de ello”, así como las cifras de visitantes y el interés museológico del MEH “coherente con la importancia científica de los yacimientos de Atapuerca”. “Este marco en el que nos encontramos es un magnífico ejemplo de la sinergia entre la ciencia, la economía y la sociedad que tan necesaria es para crear conocimiento y para mejorar nuestra sociedad”, concluyó.