Sanidad llama a vacunarse contra la gripe a los que tengan 60 o más años antes de las ondas epidémicas

Tras dos meses de campaña de vacunación contra la gripe, el covid y otros virus como el respiratorio sincitial (VRS) sigue avanzando de distinta manera. Así, respecto a la gripe, la cobertura se sitúa en un 56,7 por ciento de las personas a partir de 60 años, con la administración en total a todos los grupos de edad de 644.193 dosis, un 83,2 por ciento sobre las recibidas hasta el momento (774.000).

Este dato supone un descenso de 1,9 puntos respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se registraba un 58,6 por ciento, por lo que desde la Dirección General de Salud Pública recomiendan vacunarse a todo aquel que lo tenga indicado antes de que se produzcan las correspondientes ondas epidémicas.

En cuanto a la vacunación frente al coronavirus, el registro oficial de la Consejería de Sanidad indica que en el segundo mes de campaña ya han recibido su dosis un total de 330.159 personas, con un 48,3 por ciento de cobertura en personas a partir de 70 años y un 80,6 por ciento de dosis administradas sobre las recibidas. De esa cifra global, 154.335 fueron hombres y 175.824 mujeres.

Por último, la campaña para la inmunización frente al virus respiratorio sincitial (VRS), un patógeno causante de bronquiolitis y neumonías refleja en el balance acumulado desde el inicio de la campaña, 1 de octubre, hasta el 1 de diciembre un total de 8.477 niños que han recibido la dosis del anticuerpo nirsevimab en sus diversas formulaciones, lo que significa un 92,8 % de cobertura en los niños nacidos entre abril y septiembre de este año y un 93,2 % en los nacidos a partir del 1 de octubre.

La inmunización se realiza, en general, mediante la administración de una sola dosis de nirsevimab (en algunos casos, dos dosis, en función del peso) durante la campaña 2025-2026, para todos los niños nacidos entre el 1 de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2026.

En función de la fecha de nacimiento, la administración se realizará en el hospital o en el centro de salud: los nacidos a partir del 1 de octubre recibirán el anticuerpo monoclonal en el hospital al nacimiento; y los nacidos entre los meses de abril a septiembre, se realiza una campaña específica al principio de la temporada VRS, durante el mes de octubre, administrando la dosis en el centro de salud o centro de vacunación habitual.

La Dirección General de Salud Pública quiere incidir en que los bebés nacidos entre abril y septiembre aún están a tiempo de recibir nirsevimab y que, cuanto antes se inmunicen, mejor. Igualmente, los nacidos a partir de octubre, si no hubieran recibido el anticuerpo en el hospital de nacimiento, pueden recibirlo con posterioridad en su centro de vacunación y se recomienda disminuir al máximo la demora.

Como novedad en esta temporada, la Consejería de Sanidad ha incluido la vacunación frente a virus respiratorio sincitial (VRS) en personas institucionalizadas en centros de personas mayores y en centros de atención a la discapacidad. Igualmente, se vacuna a personas de 50 o más años a las que se ha realizado un trasplante de órgano sólido (TOS) o trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) en los dos últimos años o un trasplante pulmonar, independientemente del tiempo transcurrido. Se utiliza para ello la vacuna recombinante adyuvada frente a VRS.

Hasta el pasado jueves 27 de noviembre, se han administrado 41.013 dosis de la vacuna frente a VRS, el 82 % de las disponibles. Por provincias, se han administrado 3.020 en Ávila; 5.804 en Burgos; 6.981 en León; 3.383 en Palencia; 6.253 en Salamanca; 2.522 en Segovia; 2.181 en Soria; 6.903 en Valladolid y 3.905 en Zamora. En 61 casos no consta la provincia.

Por motivo de vacunación, el grupo mayoritario son las personas institucionalizadas (40.289 personas), 169 personas con TPH, 164 con TOS y 388 sin especificar indicación o por prescripción facultativa.