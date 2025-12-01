La Diputación de Soria impulsa un helipuerto sanitario

Buenas noticias para los sorianos del medio rural. Y es que la Junta de Gobierno Local de la Diputación de Soria, presidida por Benito Serrano, ha aprobado la cesión gratuita durante 25 años de parte del Aeródromo Provincial a la Gerencia Regional de Salud para la creación de una base HEMS, un helicóptero medicalizado destinado a emergencias sanitarias.

La medida incluye la instalación de hangares y la adecuación del helipuerto, así como la apuesta a disposición de una segunda zona actualmente usada para servicios de extinción de incendios, según informan fuentes de la institución provincial.

Con esta decisión, la Diputación refuerza su compromiso con la mejora de los servicios públicos y permitirá que la provincia cuente con un recurso sanitario esencial que reducirá tiempos de respuesta y mejora la atención de emergencias en todo del territorio.

Otros acuerdos

Po rotro lado, durante la Junta de Gobierno se han dado luz verde aotros acuerdos en materia de vías provinciales, como por ejemplo la adjudicación de un total de 611.490 euros en dos obras que se enmarcan dentro del Plan de Carreteras de 2025.

Por un lado, se ha adjudicado a la empresa Hernando y Dueñas S.LU. las obras de cuñas de ensanche, riegos bicapa y sellado en la carretera provincial SO-P-5225, en un tramo de 4,27 km, comprendido entre la SO-P-5022 y la SO-P-5018, en Garrocha del Obispo, por un importe total de 309.000 euros.

Y, por otro lado, se ha adjudicado a la empresa Nivelaciones y Desmontes ESAMA S.L., por un precio de 302.490 euros, las obras que se llevarán a cabo en la CP.SO-P-1126, para un tramo de 3,9 km, desde la SO-630 hasta Valtajeros.

Asimismo, en materia de obras se ha aprobado la contratación de la obra en un tramo de 4,8 km en la carretera provincial SO-P-3111, de Fuentelmonge a Cañamaque. Esta obra del Plan de Carreteras de 2025 cuenta con un presupuesto base de licitación de 432.300 euros.

La provincia de Soria continúa abriendo camino en las diferentes ferias gastronómicas que se celebran a lo largo del año, tanto a nivel nacional como internacional. Por ello, la Junta de Gobierno ha aprobado la contratación de los stands en los que los empresarios sorianos podrán mostrar sus productos en las primeras ferias que se celebrarán en nuestro país en el año 2026.

Se ha aprobado un presupuesto base de licitación de 53.737 euros para que la institución provincial esté presente en la feria Wine Week de Barcelona, junto a las bodegas sorianas, del 2 al 4 de febrero. Asimismo, se ha aprobado una partida de 170.000 euros para participar en una edición más del Salón de Gourmets, que tendrá lugar en Madrid del 13 al 16 de abril.

Plan Soria 2025

Dentro del Plan Soria 2025, la Junta de Gobierno ha aprobado la resolución de la convocatoria de subvenciones destinadas a apoyar el relevo generacional de negocios en el medio rural. Tras presentarse tres solicitudes, se ha decidido conceder a Esther Ortiz, cuyo negocio está activo en San Esteban de Gormaz, una ayuda de 25.000 euros.

A su vez, al quedar las otras dos solicitudes fuera del presupuesto, se ha decidido, con los remanentes del Plan Soria, lanzar una segunda convocatoria que será aprobada en las próximas semanas.

En otros asuntos, la Junta de Gobierno ha aprobado la contratación de un vehículo tipo SUV con destino al servicio de extinción de incendios con un presupuesto base de licitación de 50.000 euros.

La Diputación de Soria forma parte del Consorcio para la promoción, desarrollo y ejecución del proyecto regional del Parque Empresarial del Medio Ambiente, PEMA, en el que la institución provincial aporta un total de 20.000 euros aprobados en la Junta de Gobierno Local esta mañana.

Asimismo, se ha aprobado la prórroga del convenio que mantiene la Diputación de Soria con la Mancomunidad de Tierras Altas para realizar trabajos de conservación y mantenimiento de la red de carreteras durante los meses de invierno en la zona. La prórroga se aprobada se comprende del 2 de diciembre de 2025 al 2 de diciembre de 2026.

Y, por último, se ha aprobado la prórroga a la empresa adjudicataria Gestiona Tributaria Territorial S.A.U. que es la encargada del servicio de manteamiento de licencias de uso de aplicación informática en modo nube parala gestión tributaria y recaudatoria de la institución provincial y de los ayuntamientos de la provincia. La prórroga se ha aprobado por un año, del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2026.