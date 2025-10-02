Marco Morala: "Los problemas de la gente con el acceso a la vivienda son nuestros problemas y vamos a participar en su solución”

El alcalde de la localidad leonesa de Ponferrada, Marco Morala, ha explicado que se ha decidido la apertura de un registro de interesados en acceso a viviendas públicas. “Esta iniciativa busca conocer el número de potenciales demandantes de Vivienda de Protección Oficial (VPO) en el término municipal de Ponferrada. Se trata de dar un paso esencial para contribuir a solucionar las dificultades de acceso a la vivienda en la actual coyuntura económica.

El objetivo de este registro es iniciar una acción concertada con la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, para facilitar la construcción y entrega de nuevas viviendas para personas con dificultades en el acceso al mercado libre”.

La recopilación de esta información es imprescindible para dimensionar la demanda y poder impulsar la promoción y gestión de vivienda de protección pública, una competencia en la que es crucial el papel que desempeñen los ayuntamientos, para luego obtener fondos autonómicos para edificar viviendas. “Nuestra voluntad política es hacer todo lo posible para facilitar la vida a los vecinos, lo que contribuirá a que hagan de Ponferrada su referencia para sus proyectos de vida y se fije la población. De ahí una orientación especialmente a jóvenes menores de 36 años”, ha añadido.

Es importante destacar que los requisitos mínimos para la inscripción exigen cumplir con los límites de ingresos máximos y mínimos establecidos en función de la tipología de vivienda protegida, en primer lugar, por la orientación social de estas viviendas. Eso implica no ser titular de pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre otra vivienda en España y estar inscrito o haber solicitado la inscripción en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública de Castilla y León.

Las solicitudes podrán presentarse de forma presencial o telemática en el registro del Ayuntamiento de Ponferrada hasta el 15 de octubre de 2025.

“El futuro de Ponferrada necesita del concurso de todos para que puedan hacer de nuestra ciudad el centro de su vida. Los ponferradinos con más dificultades para acceder a la vivienda lo merecen y creo que no hay mejor proyecto político que hacer una Ponferrada inclusiva, también en materia de vivienda”, ha concluido Marco Morala.