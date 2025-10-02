Navalmanzano acogerá el cuarto evento Gastro-Km0 de Alimentos de Segovia con las patatas con costillas como plato protagonista

La Diputación de Segovia, a través de la marca agroalimentaria Alimentos de Segovia, celebrará el próximo sábado 18 de octubre en Navalmanzano la cuarta edición del evento Gastro-Km0, que en esta ocasión tendrá como plato estrella las tradicionales patatas con costillas. La cita, organizada junto con el Ayuntamiento de la localidad, “servirá un total de mil raciones de este guiso popular, preparado por cocineros de la provincia y acompañado de vino o agua, pan y fruta, por un precio de diez euros”. Entre esos tickets vendidos, se sortearán tres cestas con productos de Alimentos de Segovia.

Así lo ha explicado la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez en una rueda de prensa que ha ofrecido en el Salón del Trono del Palacio Provincial, junto al alcalde de Navalmanzano, Pablo Ángel Torrego, donde ha recordado que “tras el cochinillo en Turégano en 2022, el lechazo de Sacramenia en 2023 y la caldereta de cordero en Prádena en 2024, en esta ocasión son las patatas con costillas las que protagonizan este recorrido gastronómico por la provincia, en el que buscamos ensalzar la calidad de nuestros productos y el trabajo de cocineros, hosteleros y productores locales”.

El programa dará comienzo a las dos de la tarde con la bienvenida y la música del grupo de dulzainas Caña y Tudel en el parque grande de Navalmanzano. A las 14:30 horas tendrá lugar la inauguración oficial y, media hora después, a las 15:00 horas, se servirá la comida popular. La jornada se cerrará con una actuación musical a partir de las 17:30 horas. Cabe destacar que, si las inclemencias meteorológicas no permitan hacerlo al aire libre, el evento se trasladará al polideportivo Don Pepe.

Por su parte, Torrego ha agradecido a la Diputación la elección del municipio como sede de esta edición, que ya ha puesto a la venta los tickets en la biblioteca municipal, en el ayuntamiento de la localidad, en La Venta Tabanera y en los establecimientos de Panadería Los Mellizos, tanto en Segovia capital, como en Carbonero el Mayor. “Para nosotros es un honor acoger el cuarto evento Gastro-Km0. Las patatas con costillas son un plato muy querido en nuestro pueblo y estamos encantados de compartirlo con todos los que se acerquen el 18 de octubre”.

La diputada ha destacado también la importancia del evento para la dinamización rural ya que “más allá de la degustación, estas jornadas nos permiten mostrar el talento de nuestros profesionales de la hostelería, atraer visitantes y poner en valor la cultura gastronómica de cada localidad”.

La organización del evento cuenta también con la colaboración de la Asociación de Empresarios de Alojamiento, Hostelería y Turismo de Segovia (HOTUSE), la Asociación de Camareros de Segovia, la Asociación de Cocineros y Reposteros de Segovia y su Provincia, los Cocineros de Cascajares y la Asociación de Sumilleres de Segovia (ASUSEGO).

Torrego ha animado a vecinos y visitantes a participar en la jornada. “Será un día de fiesta, de tradición y de convivencia. Invitamos a todo el mundo a disfrutar de nuestra hospitalidad y de un plato que sabe a raíces, a tierra y a familia”, ha concluido.

Con este evento, la Diputación de Segovia refuerza su compromiso con la promoción de los productos locales y el apoyo a la hostelería y al turismo rural, a través de iniciativas que combinan tradición, gastronomía y dinamización del territorio. La institución provincial seguirá impulsando, bajo el sello Alimentos de Segovia, actividades que pongan en valor la riqueza culinaria de los pueblos y fomenten la participación de productores, cocineros, sumilleres y asociaciones del sector, consolidando la provincia como un referente gastronómico.