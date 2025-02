Marlena y David Bruno encabezan el festival hispanoluso Ecoa en Fuentes de Oñoro (Salamanca)

La tercera edición del festival transfronterizo Ecoa, que tendrá lugar los días 20 y 21 de junio en la localidad salmantina de Fuentes de Oñoro, contará como cabezas de cartel al grupo Marlena, uno de los dúos femeninos de mayor éxito del pop actual español, y el artista portugués David Bruno, de la región de Oporto, cuya música está inspirada en la cultura popular portuguesa.

El Ecoa festival, que nació hace dos ediciones para dar visibilidad a los artistas locales de la frontera hispanolusa de Vilar Formoso y Fuentes de Oñoro, busca este año mayor proyección ibérica y contará con un recinto en Fuentes de Oñoro, con todo tipo de servicios, para un aforo máximo aproximado de 2.000 personas.

El elenco de grupos españoles está formado por Marlena, Lafama, Sanguijuelas del Guadiana, Back To The Covers y djs de Castilla y León como Mario Salcedo (Salamanca), Valen Díaz (Ciudad Rodrigo) o DJ Luismi (Ávila); mientras que los grupos portugueses son Tribal99, 3 Loucos e 1 São, Vera Nunes, The Cibeis, Ciclo Preparatório y el DJ Xavier Pérez. En total, siete actuaciones musicales cada día, de cuatro de la tarde a cuatro de la madrugada.

El evento, organizado por la asociación Ecoa y auspiciado por el Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro y la Cámara Municipal de Almeida al que pertenece la freguesía de Vilar Formoso (Portugal), lanzará a partir de este viernes, 28 de febrero de 2025, un total de 500 entradas VIP a un precio reducido de 40 euros.

Con esta localidad VIP se puede disfrutar los conciertos de sendos días y de acceso gratuito a las piscinas y a la zona de acampada libre que ha habilitado el Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro. Este tipo de localidad estará a la venta hasta el 5 de mayo o hasta que se agote el medio millar de localidades. Además, habrá entradas con precios especiales para los residentes de ambas zonas fronterizas.

“Es una apuesta fuerte y muy decidida, ya que se trata de un festival en el que, a través de la música, unimos dos países y acogeremos a fans de España y Portugal en un complejo de primer nivel”, aseguró la alcaldesa de Fuentes de Oñoro, Laura Vicente, durante la presentación. “Tenemos la experiencia de organizar eventos hispanolusos y los días 20 y 21 de junio La Raya será el epicentro de la música ibérica”, concluyó la regidora.

“Este evento es un excelente ejemplo de cómo podemos unir dos culturas y dos países en esta zona de la frontera”, añadió el presidente de la Cámara Municipal de Almeida, Antonio Machado, durante una comparecencia en la que los responsables organizadores de la asociación Ecoa explicaron que otro de los objetivos del evento sigue siendo el de “dar voz y oportunidad a los artistas locales”, como queda reflejado en el cartel de conciertos, informa Ical.