Marta Fernández aplaude que se apueste por el “deporte para todos” en las zonas rurales con la apertura de la piscina climatizada de Villadiego (Burgos)

La nadadora burgalesa Marta Fernández aplaudió que se apueste por el “deporte para todos” en las zonas rurales con la apertura de la piscina climatizada de Villadiego (Burgos) que lleva su nombre. “Esto es un paso muy grande no solo para mí, porque al final es apostar por el deporte para todos en zonas rurales”, exclamó durante su intervención en el acto de inauguración de las instalaciones deportivas.

Asimismo, reconoció que el hecho de que las piscinas cubiertas llevan su nombre “es una locura”, “un honor” y “me hace mucha ilusión”. “Al final hay que saber de dónde vienes, cuáles son tus raíces y las mías, quitando la parte de mi padre, que es de Navarra, son de aquí. Y al final, yo he pasado aquí mucho tiempo y muchos veranos me quedaba en Burgos para poder entrenar allí y esto es un avance para poder pasar más tiempo aquí”, manifestó.

En este sentido, la campeona paralímpica indicó que “cuando hace dos o tres años, que quería entrenar para una travesía y para empezar a hacer la pre-temporada, sin irme a Valladolid, me dejaste entrenar en la piscina abierta, que es verdad que hacía mucho, pero me facilitasteis mucho las cosas y que si no estuviese esta piscina abierta, igual se tienen que ir a Burgos”.

Así, adelantó que con estas nuevas instalaciones podrá pasar sus veranos en esta zona de la provincia con su familia y avanzó que “empezará este verano”. “Necesito vacaciones, pero sé que es un sitio donde puedo venir y entrenar y empezar mis pre-temporadas”, exclamó Marta Fernández.

El acto de inauguración de la piscina climatizada ‘Marta Fernández’ contó con la asistencia de numeroso público entre los que se encontraba el alcalde de la localidad, Ángel Carretón; el presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez; el delegado territorial de la Junta en Burgos, Roberto Sáiz; el expresidente de la Diputación, César Rico; el diputado nacional Ángel Ibáñez; así como el director general de La Vuelta, Javier Guillén, entre otros.

Carretón, también presidente del Instituto para el Deporte y la Juventud (IDJ) de la Diputación de Burgos, destacó la importancia del apoyo institucional de la Junta de Castilla y León y de la Administración provincial, al tiempo que resaltó que en los diez días que llevan abiertas al público por el módico precio de 50 céntimos, han pasado por ellas más de un millar de personas.

En su discurso, Borja Suárez subrayó que Marta Fernández “es fiel reflejo de toda una política volcada con el deporte, con los pueblos, pero sobre todo que nos sentimos plenamente orgullosos de Marta”. Por ello, añadió que “en nombre de toda la provincia de Burgos, queremos transmitirte todo nuestro cariño, todo el orgullo que sentimos de que formes parte de esa gran comunidad que es esta provincia y desear que todos los éxitos deportivos sirvan también para proyectar la provincia, el deporte y sirvan para hacer más grande algo que para nosotros es muy importante, que son todas aquellas disciplinas deportivas que acoge permanentemente la provincia de Burgos a lo largo y ancho de su territorio”, informa Ical.