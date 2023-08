Martín Cuenca, Méndez Espaza, Patiño, Iriarte y Ferrés, cine español a concurso en Seminci

La 68ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) reunirá en sus secciones competitivas la mayor participación de cine español de su historia, con las firmas de Manuel Martín Cuenca, Antonio Méndez Esparza, Lois Patiño, Víctor Iriarte y Laura Ferrés en su Sección Oficial, como candidatos a ganar la codiciada Espiga de Oro.

La programación de cine española en la edición de 2023, que se celebrará del 21 al 28 de octubre en Valladolid y supone el extreno de José Luis Cienfuegos como director del festival, incluye quince producciones con cinco estrenos mundiales, dos europeos y ocho nacionales, según ha informado la organización este miércoles en nota de prensa.

La Sección Oficial se abre a las miradas de cineastas consagrados con los últimos trabajos de Manuel Martín Cuenca, "El amor de Andrea"; y Antonio Méndez Esparza, "Que nadie duerma"; junto al esperado tercer largo de Lois Patiño, "Samsara".

Pero también acoge los debuts en la ficción de Víctor Iriarte con "Sobre todo de noche" y Laura Ferrés con "La imatge permanent", y todos ellos competirán por competirán por la Espiga de Oro de Seminci.

"El amor de Andrea", con un reparto debutante encabezado por Lupe Mateo Barredo y música de Vetusta Morla, narra la búsqueda de una niña por recuperar el amor de un padre ausente, en el film más íntimo y personal de Martín Cuenca, que supondrá su estreno mundial en Seminci.

Por su parte, Antonio Méndez Esparza presentará, también en un estreno mundial, su primer film rodado en España, "Que nadie duerma", adaptación de la novela homónima de Juan José Millás, que cuenta con un reparto encabezado por Malena Alterio y Aitana Sánchez-Gijón.

En "Sobre todo de noche", Víctor Iriarte narra un encuentro emocional en torno a la maternidad de tres personajes que buscan su lugar en el mundo y protagonizan las actrices Lola Dueñas y Ana Torrent,en una historia que parte del melodrama y se convierte en una película de cine negro.

El gallego Lois Patiño aborda en "Samsara", su tercer largometraje, una historia sobre la reencarnación que transcurre entre Nepal y Zanzíbar, y que sirve al cineasta para profundizar en su exploración formal del lenguaje cinematográfico indagando en la representación de lo invisible en el cine.

Finalmente, Laura Ferrés llega con "La imatge permanent" a la Sección Oficial, una historia dentro de una historia sobre una mujer que persigue a otra mujer, ávida de aventuras; un melodrama con actores no profesionales no exento de pinceladas de humor absurdo, que la cineasta ha escrito en colaboración con Carlos Vermut y Ulises Porra.

CUATRO ESTRENOS DE DIRECTORAS FUERA DE CONCURSO

La 68 edición de la Seminci contará con la participación de cine español más amplia de su historia y, si bien quedan títulos pendientes por anunciar, la organización ha dado a conocer también los que serán cuatro estrenos de directoras en la Sección Oficial, pero ya fuera de concurso.

Paula Ortiz, Patricia Ortega, Lone Scherfig, premiadas todas ellas en diferentes ediciones de Seminci, y Patricia Font llevarán al festival cuatro historias diferentes protagonizadas por destacados actores y actrices españoles como Blanca Portillo, Asier Etxeandia, Kiti Mánver, Enric Auquer, Laia Costa o Antonio de la Torre.

Paula Ortiz, premio Pilar Miró en la 56 Semana, estrenará mundialmente su film "Teresa", adaptación de la obra de teatro “La lengua en pedazos”, de Juan Mayorga, que protagonizan Blanca Portillo y Asier Etxeandia; Patricia Ortega, Espiga Arco Iris de la 63 edición, estrenará "Mamacruz", con Kity Mánver como protagonista de una historia sobre el redescubrimiento del deseo.

La ganadora del Goya al mejor cortometraje Patricia Font, presentará en un estreno mundial "El maestro que prometió el mar", inspirado en la vida del maestro Antoni Benaiges que protagonizan Laia Costa y Enric Auquer, mientras que Lone Scherfig -Espiga de Oro de la 46 Semana- inaugurará la 68 edición con "La contadora de películas".

MÁS CINE ESPAÑOL

Punto de Encuentro, una de las grandes revelaciones de Seminci, ofrecerá los trabajos de jóvenes cineastas españoles, como "Negu hurblak", de Colectivo Negu, que aborda el aislamiento y la espera a través de la historia de una huida en el contexto del final del terrorismo en el País Vasco, con Jone Laspiur, ganadora del Goya a la actriz revelación por "Ane", como protagonista.

"On the Go", de María Gisèle Royo y Julia de Castro, una road movie provocadora, gamberra, independiente y LGTBIfriendly sobre la amistad y el fracaso amoroso, interpretada por Omar Ayuso, Chacha Huang y Julia de Castro; y "Muyeres", de Marta Lallana, film sobre la memoria y las tradiciones de las montañas asturianas de Somiedo con el músico Raül Refree como protagonista.

Finalmente, en Tiempo de Historia se mostrarán las propuestas de Oskar Alegria ("Zinzindurrunkarratz", sobre la reconstrucción de la memoria a través de los sonidos); David Pantaleón y José Víctor Fuentes ("Un volcán habitado", que describe el impacto en la población de la erupción del volcán de La Palma); y Virginia García del Pino ("La estafa del amor", una película-performance que deconstruye la idea del amor romántico).