Milagros Marcos : "Solo el Gobierno puede parar esta PAC sin modelo y sin presupuesto"

La diputada palentina Milagros Marcos volvió a arremeter contra el Gobierno de España. Esta vez en una nueva Comisión de Agricultura y con la Política Agraria Común como telón de fondo. Marcos fue explícita en sus argumentos, acusando al Gobierno actual de no querer parar la nueva PAC, que perjudicaría a miles de agricultores y ganaderos de España, cuando tiene potestad para ello.

"No nos gusta la PAC que ha propuesto el colegio de comisarios, con la señora Ribera como único miembro español. Que tenga un presupuesto independiente pare el primer y el segundo pilar y no nos gusta que se propongan recortes, por lo que no lo vamos a admitir", señalaba al comenzar su intervención

Y seguidamente acusó al PSOR de presentar la misma propuesta del PP de hace un mes que se aprobó en la comisión mixta para la UX, "con su voto en contra", tildando de farsa, al haberse enviado a la comisión europea.

"Ustedes tienen menos confianza en el ministro que los agricultores y ganaderos españoles y no es de extrañar", argumentó Marcos apuntando que la PAC actual no cuenta ni con un modelo ni con un presupuesto, con un recorte de 5.000 millones "provocado por el Gobierno para recibir más fondos NGEU que el señor Sánchez está manejando a su antojo, gracias a los señores de Vox".

Respecto al modelo de la PAC actual, Marcos detalló que es exageradamente ambiental y que no hay fondos. Por eso ha instado al Gobierno a parar esta PAC, primero en las negociaciones actuales y si no se consigue "votando en contra en el Consejo de la UE correspondiente". "Si Sánchez vota en contra se para y vuelve a la Comisión para que se haga una nueva propuesta" e insta a la ministra Ribera a que escuche y defienda una PAC única, como política independiente, sin recortes y garantía de fondos para ayudas directas y para desarrollo rural.

Marcos finalizaba su intervención señalando que "Basta ya de tomarte el pelo a la gente. Ni el populismo de Vox ni el postureo del PSOE resuelven los problemas".