Valladolid vuela alto en favor de la salud mental

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra el 10 de octubre, El Puente Salud Mental Valladolid lanza la campaña de sensibilización ‘Eleva tu bienestar’, iniciativa con la que la entidad invita a reflexionar sobre la importancia del cuidado de la salud mental y contribuir a eliminar el estigma que aún rodea a este ámbito.

Así, mañana jueves se celebrará una suelta de globos en la Plaza Mayor de Valladolid, un acto simbólico que busca visibilizar la salud mental.

Durante toda la mañana, de 10:00 a 14:00, representantes de El Puente estarán en la Plaza Mayor entregando globos, que representan un mensaje apoyo y compromiso con la mejora del bienestar emocional y la lucha contra el estigma, según informan desde la entidad.

A las 10:15 tendrá lugar la suelta de globos, un gesto que contará con la presencia del alcalde de Valladolid, José Julio Carnero, así como de concejales del Ayuntamiento; el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales; el diputado de Acción Social, Alfonso Romo, y la gerente territorial de Servicios Sociales de la Junta, María Ángeles Cantalapiedra, entre otros representantes institucionales.

Con esta acción, El Puente Salud Mental Valladolid quiere unir fuerzas por la salud mental y recordar que “juntos podemos volar más alto”. Además, la entidad anima a la ciudadanía a participar en redes sociales utilizando el hashtag #ElevaTuBienestar, compartiendo imágenes y mensajes simbólicos que contribuyan a visibilizar la importancia del bienestar emocional.