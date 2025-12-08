"El mirador de Castilla" que fue un fortín contra los musulmanes

Son numerosas las poblaciones que existen en Castilla y León. Y más en Burgos, la provincia que atesora mas núcleos poblacionales de toda España. Gran parte de ellos forma, por un motivo u otro, parte de la historia de esta comunidad y también de España. Lugares emblemáticos, iglesias milenarias, castillos que se yerguen sobre las colinas, casas blasonadas. Y además, algunos de ellos encerrados en lugares idílicos donde el silencio llama a descansar.

Nos desplazamos a una pequeña localidad, de apenas 35 habitantes, pero que tiene mucha historia detrás Pero sobre todo cuenta con unas vistas que impresionan al viajero o al turista que se acerca hasta allí. Y todo por que se encuentra en clavado en un cerro sobre la vega del Riaza. Se trata de Haza, un coqueto municipio en la provincia de Burgos, situado en la comarca de la Ribera del Duero, y a unos 96 kilómetros de la capital burgalesa, y que es conocida como el "Mirador de Castilla".

Muralla de Haza Jcyl

Cuando llegamos a la localidad nos topamos ante una villa amurallada que adquirió gran protagonismo allá por el año 912. El lugar era repoblado por el conde Gonzalo Fernández, en plenos tiempos de reconquista cristiana. Con el paso de los años se convirtió en un bastión estratégico en la línea defensiva del Duero, ya que desde las alturas de sus murallas se controlaba todo el panorama, aunque eso no impedía los ataques de las huestes musulmanas por estos lares.

Un siglo después llega la tranquilidad a estas tierras de la mano del conde Sancho Garcés, que convierte a Haza en la capital de la comarca, teniendo jurisdicción sobre un total de 15 aldeas. En 1182 se funda el monasterio femenino de Santa María y entre los siglos XII y XIII pasaría a ser propiedad de la familia de los Lara, y posteriormente los Condes de Miranda, que reconstruyen sus defensas. De esas murallas de entonces aún quedan restos, siendo la parte sur la mejor conservada en la actualidad.

Adosada a la muralla se encuentra otro de los tesoros que se pueden ver en Haza como es la iglesia de San Miguel Arcángel, de estilo románico y gótico y que cuenta con un interesante retablo del siglo XVI. Llama la atención un capitel decorado y donde se puede observar a cuatro seres híbridos formados por cabezas humanas y cuerpos felinos alados. Una pieza datada del siglo XII.

Pero también Haza cuenta con otras dos ermitas. Una de la Santa Juana, en honor a la beata Juana de Haza y la otra, también dentro del valle, la ermita de San Isidro. Sin lugar a duda, el mejor regalo es la impresionante panorámica que se puede vislumbrar desde su altozano. Imprescindible para ver que "ancha era y es Castilla".