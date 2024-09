Mónica Gutiérrez y David García Catalina se adjudican la XXXV Media Maratón de Valladolid

La extremeña, aunque residiendo en León, Mónica Gutiérrez, y el corredor palentino del Vicky Foods, David García Catalina, se adjudicaron la XXXV edición de la Media Maratón de Valladolid que sacó a correr por las calles de la ciudad a más de 2.500 atletas en la mañana del domingo. Una gran cifra para esta prueba consolidada que no mira tanto los récords de inscritos sino a que todos observen la calidad de la prueba y las atenciones a los corredores. Algo de 1875 lo hicieron en la Media, y 631 en la X Legua, lo que supone una de las mejores marcas históricas de la carrera corta.

David García Catalina entró en meta con 1:07.33 después de que la mayoría de la competición fuera en compañía de su amigo, Vicente Viciosa, y del madrileño Nicolás Heredero. Lo suyo fue dar pequeños tirones hasta ir descolgando a sus adversarios. A Vicente Viciosa, con el que comparte equipo, no fue hasta los kilómetros finales en los que, David, más acostumbrado a esta distancia, dio un último cambio de ritmo para acabar llevándose el triunfo. Segundo fue Vicente, con 1:07.39 y tercero el corredor del Vino de Toro, Juan José Buena, que entró con 1:09.00, aventajando a Nicolás Heredero, especialista también en triatlón.

Y si la prueba masculina no tuvo unos registros muy destacados, la femenina sí que contó con la gran actuación de Mónica Gutiérrez, corriendo como independiente, que paró el crono en 1:15.55, muchos minutos por delante de Mari Ángeles Pérez, 1.22.29, y de Cristina Rozas, 1:23.43.Como todas las carreras, siempre hay pequeñas intrahistorias. Si hace 35 años, en la primera edición, vencía un palentino, Cándido Alario, en esta cifra redonda, otro palentino, David García Catalina, ha sido el que se sube a lo más alto del podio. Lo hace por delante de Vicente Viciosa, cuyo padre, Isaac, eligió esta carrera para retirarse de la competición profesional después de muchos éxitos en distancias más cortas de 1.500 y 3.000, eso sí.

“Mi padre se despidió del atletismo con esta prueba en 2005. Yo tenía cinco años, pero siempre he querido correrla, aunque se me hace un poco larga”, señaló Vicente Viciosa quien, aunque sin mucha preparación y con una semana anterior con problemas de gastroenteritis de la que se recuperó, estaba muy contento por su segundo puesto en meta. Con una media de 3.14 el kilómetros, y preparando la temporada de cross, Viciosa confesó que, en el último cambio de David ya casi en el último kilómetro, no pudo seguirlo.”David me ha metido caña. Otro año se lo pondré más difícil”, finalizó.

Un poco antes de las diez de la mañana se daba la salida puntual a la prueba corta, la X Legua Popular, con el pistoletazo de salida por parte de la concejala de deportes y participación ciudadana, Mayte Martínez. Con un gran tiempo de 16:52, el madrileño Óscar Tombelle (CA Torrijos) fue el vencedor en la prueba masculina, seguido de dos componentes del Vicky Foods, Keno García, 17:10, y el vencedor de la pasada edición, Víctor Alonso, con 17:19.

En la prueba femenina, y también con podio para el Vicky Foods, la primera fue Nayara Martín, con 19:44, seguida de Elena Calvete (Vino de Toro) con 20:47 y de Susana Melo (independiente) 21:05.

En la línea de meta, el presidente de Atletas Populares, José María de Vega, estaba muy pendiente de que todo rodara con normalidad. Ya el año pasado se deslizó que esta edición iba a contar con un recorrido de sólo una vuelta en lugar de dos. Sin embargo, esto fue pospuesto. “Estaba definido casi de forma completa, pero faltaban unos flecos. Queremos cambiar el circuito a una vuelta y homologarlo por la federación, Esto necesitaba unos tiempos, unas semanas. Este años no llegamos, pero lo retomaremos en noviembre para la siguiente”.

Lo que sí tiene claro el presidente es que uno de los puntos por los que transcurrirá la prueba: “Queremos que pase por el Puente Colgante. Es algo emblemático de la ciudad. Se mantendrá la zona monumental y se irá por Paseo Zorrilla hasta Vallsur, además de otra zona bonita como es el paseo del río por detrás del Seminario, pero por la acera”, indicó.

Las perspectivas de la prueba según De Vega son “seguir creciendo”, aumentar “cantidad, pero con calidad” y siempre que “se pueda manejar”. El leit motiv es “tratar a los corredores como nos gustaría que nos tratasen a nosotros”, indicó

Bastante plácida fue la carrera para la vencedora Mónica Gutiérrez. La extremeña afincada en León no tuvo rival y desde salida se puso la primera. “No sabía los rivales que iba a tener, tampoco el ritmo que iban a llevar”.

Primera participación en Valladolid, Gutiérrez tiene una gran marca, de las mejores en el panorama nacional con 1:10:56 en la Media Maratón de Coimbra en 2019. Es su distancia preferida y este año ya ganó la Media de Lugo y fue segunda en Bajo Pas (Cantabria), con lo cual su jerarquía era la mejor de todas las participantes.

Sólo los “badenes del túnel” y “algún repecho”, cuando pensaba que era una prueba completamente llana, además de la “zona de pedrero del centro”, pudo alterar una mañana tranquila para ella. “He ido marcando mi ritmo. Lo he mantenido ayudándome a los chicos. Veía que no me seguían y dije hago mi carrera”, señaló.

David García tiene una experiencia con esta prueba un poco rara. Justo el año después de la pandemia, realizó el mejor tiempo, pero no ganó la prueba porque salió 3 minutos después que todos los participantes en una competición algo descafeinada. Así que sumar este título era una grata noticia para él: “Conocía la carrera y sé que el circuito a dos vueltas, la segunda se hace un poco pesada, pero íbamos a un ritmo cómodo. He probado a hacer muchos cambios cortitos hasta que he visto que me iba. A partir del kilómetro veinte, las piernas lo notan”.

Lo siguiente que correrá el palentino será la Media Maratón de Valencia y ya está preparando el cross.