Desarrollo rural
Rural Skills: el proyecto juvenil llamado a revitalizar los pueblos Palencia
Su objetivo pasa por fortalecer el tejido social local desde la implicación activa de los jóvenes en la vida de sus municipios
El proyecto Rural Skills sigue avanzando en la provincia de Palencia en su afán por acercar, de forma lúdica y participativa, la iniciativa de los jóvenes palentinos.
Una iniciativa mpulsada por el Consejo de la Juventud de Castilla y León en colaboración con la Diputación de Palencia que busca fomentar la participación juvenil en actividades comunitarias vinculadas al medio rural, contribuir a la revitalización de los pueblos de Palencia y fortalecer el tejido social local, promoviendo la colaboración entre entidades públicas y organizaciones juveniles.
El pasado viernes se celebraba el primer encuentro de jóvenes de este proyecto en la localidad palentina de Cobos de Cerrato, con la presencia del Padre Ángel, fundador y presidente de la ONG Mensajeros de la Paz, galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1994, quien recordaba a la juventud que el futuro les pertenece y que está en sus manos la capacidad de transformarlo.
También estuvieron presentes la vicepresidenta de la Diputación de Palencia, María José de la Fuente Fombellida, y la diputada del área de Juventud, Patricia Pérez Blanco, quienes expresaron su apoyo al proyecto y subrayaron la importancia de contar con una juventud comprometida con el medio rural palentino. Asimismo, alentaron a los participantes a promover la colaboración en sus entornos y a implicarse activamente en la vida de sus pueblos.
Además, el programa contó con la participación de Impro Impar, referentes en improvisación teatral, que aportaron una formación innovadora para observar, entrenar y evaluar competencias transversales (soft skills) a través del juego, la creatividad y el trabajo en equipo.
