Rural Skills: el proyecto juvenil llamado a revitalizar los pueblos Palencia

El proyecto Rural Skills sigue avanzando en la provincia de Palencia en su afán por acercar, de forma lúdica y participativa, la iniciativa de los jóvenes palentinos.

Una iniciativa mpulsada por el Consejo de la Juventud de Castilla y León en colaboración con la Diputación de Palencia que busca fomentar la participación juvenil en actividades comunitarias vinculadas al medio rural, contribuir a la revitalización de los pueblos de Palencia y fortalecer el tejido social local, promoviendo la colaboración entre entidades públicas y organizaciones juveniles.

El pasado viernes se celebraba el primer encuentro de jóvenes de este proyecto en la localidad palentina de Cobos de Cerrato, con la presencia del Padre Ángel, fundador y presidente de la ONG Mensajeros de la Paz, galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1994, quien recordaba a la juventud que el futuro les pertenece y que está en sus manos la capacidad de transformarlo.

También estuvieron presentes la vicepresidenta de la Diputación de Palencia, María José de la Fuente Fombellida, y la diputada del área de Juventud, Patricia Pérez Blanco, quienes expresaron su apoyo al proyecto y subrayaron la importancia de contar con una juventud comprometida con el medio rural palentino. Asimismo, alentaron a los participantes a promover la colaboración en sus entornos y a implicarse activamente en la vida de sus pueblos.

Además, el programa contó con la participación de Impro Impar, referentes en improvisación teatral, que aportaron una formación innovadora para observar, entrenar y evaluar competencias transversales (soft skills) a través del juego, la creatividad y el trabajo en equipo.