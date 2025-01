Una niña de cuatro años se queda dormida en un autobús escolar de Valladolid y acaba en las cocheras

Una niña de cuatro años, Triana, que hacía la ruta de transporte escolar entre el barrio vallisoletano de La Overuela y el colegio público Miguel Delibes, ubicado en el Paseo de Obregón, en el barrio de La Victoria, se quedó hoy dormida durante el trayecto, de poco más de tres kilómetros y unos diez minutos, y apareció en las cocheras.

Fuentes de la Consejería de Educación han confirmado que la niña no ha estado sola en ningún momento, puesto que los trabajadores de la empresa se han dado cuenta de su presencia antes de abandonar el vehículo. Además, las mismas fuentes han señalado que Educación se ha puesto en contacto con la empresa de acompañantes para pedir responsabilidades, dado que en el autobús había dos trabajadores que no han cumplido con su obligación de comprobar que todos los niños que habían subido al autobús han bajado en el centro educativo.

Familiares de la pequeña, a través de redes sociales, han denunciado la situación y han criticado que la niña no apareció en el centro escolar hasta las once de la mañana. “¿Qué ha pasado durante esas horas? No lo sabemos”. Además, también hablan de “enfado” y “miedo” y piden que las profesionales que se encargaban de los niños no vuelvan a tener a su cargo a un menor nunca más, según trasladaron en redes sociales.

En concreto, la madre de la niña, Patricia Toribio, explicó a Ical que el centro escolar la ha avisado a las 11.30 horas y pide explicaciones sobre dónde ha estado la menor, de 4 años, durante esas cerca de dos horas, desde poco antes de las 9.00 que salió de La Overuela en el Linecar hasta que el vehículo llegó a la estación de autobuses tras pasar por el CEIP Miguel Delibes. “He ido a la Policía a denunciar y me han dicho que es mejor presentar un escrito a la Consejería de Educación o al juzgado”, señala Toribio, quien explica que más adelante la familia sí tiene intención de denunciar ante los tribunales con el objetivo de que no vuelva a suceder e incluso para solicitar daños y perjuicios.

También sospechó de que se han intentado ocultar estos hechos, motivo por el que cree que no la han avisado a ella hasta tan tarde y “lo han intentado solucionar ellos mismos, llevando a la niña al colegio después de que se despertara en el autobús”.

Toribio, muy disgustada, asegura que la niña, que cursa 2º de Infantil, está “muy nerviosa” y “se impla” cuando le preguntan sobre el caso. “Ella dice que ha tenido una pesadilla”, sostiene. Supuestamente, la menor “ha bajado y ha visto a una señora”, a la que ha preguntado “dónde están sus compañeros del cole”. Al parecer, según la versión de la madre, la mujer “se ha sorprendido y ha avisado”. Es en ese momento cuando la empresa avisa al colegio, a las 9.50 horas, de que tienen una niña, pero no ha llegado al cole hasta las 11 de la mañana”. “¿Dónde han estado ese tiempo con ella?”, cuestionó la madre, en declaraciones a Ical, quien criticó que ella fue avisada todavía más tarde, a las 11.30 horas.

Toribio añade que la familia ha decidido difundirlo en redes sociales y en la prensa “para que no vuelva a ocurrir, para ver si ahora tienen más atención los monitores y si suben 15 niños al autobús, tendrán que bajar 15”. “Si es un día cerca del verano, con altas temperaturas, la niña se achicharra, o se puede bajar del bus ella sola, como ha pasado, y la puede pillar un coche o la coge un loco…”, expuso, visiblemente enfadada.

A su juicio, los monitores “han hecho mal su trabajo, solo tienen que conseguir que los niños lleguen sanos y salvos al cole durante un trayecto de 15 minutos, y no se han preocupado”. “Mienten cuando dicen que han comprobado los niños que había, porque es tan sencillo como contarlos o mirar todos los asientos, pero no lo han hecho. Queremos saber dónde ha estado la niña durante ese tiempo”, incidió.