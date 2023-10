Niños y trabajadores, tesoros codiciados para repoblar el medio rural de Burgos

El éxodo de población en busca de oportunidades laborales en la ciudad, sumado a la caída generalizada de la natalidad, han dejado casi vacío el medio rural de Burgos, donde ayuntamientos y la Diputación Provincial plantean medidas para atraer familias jóvenes y favorecer el asentamiento de trabajadores, aprovechando las oportunidades que ofrece el teletrabajo.

La Diputación de Burgos, a través de la sociedad de promoción SODEBUR, acaba de lanzar una convocatoria de ayudas para cubrir los gastos del asentamiento de trabajadores en municipios de menos de 20.000 habitantes, a modo de “premio” por los que apuestan por el medio rural, ha explicado a EFE el presidente de SODEBUR, Carlos Gallo.

Gallo ha reconocido que, tras la pandemia, “mucha gente se ha traslado a vivir a los pueblos, han cambiado la ciudad por la vida tranquila y sosegada”, y la Diputación quiere incentivar esos traslados, sobre todo si vienen complementados con una familia, y niños, de ahí que sean condiciones que “puntúen” en las peticiones.

SODEBUR ha reservado 200.000 euros para cubrir gastos derivados del traslado de la residencia habitual, como los de suministro (electricidad y calefacción), de vivienda (alquiler o seguros) o mudanza, y también se podrán subvencionar gastos de notaría, registro o gestoría en caso de que se haya comprado una vivienda.

Eso sí, los beneficiarios deberán haberse traslado en 2022, estar empadronados y haber residido antes en localidades de más de 20.000 habitantes, si son de Burgos, o de cualquier otro tamaño, si son de fuera de la provincia.

La convocatoria abarca trabajadores por cuenta propia y ajena, lo importante es que se asienten en los pueblos, para lo cual “es importante que haya buenas infraestructuras y servicios”, como internet, ha admitido el presidente de SODEBUR.

En este sentido “se está trabajando una barbaridad”, ha afirmado, para que “la provincia esté conectada en poco tiempo y sea un aliciente más”, ha aseverado, pues las conexiones son las que “están promoviendo que haya teletrabajo”, ha indicado Belisario Peña, alcalde de Merindad de Valdeporres, un municipio donde también están intentando atraer familias.

Ayuda por nacimiento y para la compra de libros

En esta localidad de poco más de 400 habitantes (según los últimos datos del padrón del INE de 2021) acaban de actualizar la ordenanza municipal que busca mantener y/o incrementar la población con medidas de apoyo a la natalidad y ayuda en el coste de material escolar, principalmente libros.

Peña ha explicado a EFE que la ordenanza no es nueva, pero la han modificado porque “no estaba bien regulada” y, además de ampliar las facilidades, han puesto coto a la “picaresca".

Así, la ayuda de 2.000 euros por el primer hijo, 2.500 por el segundo y 3.000 por el tercero se dará a los padres que lleven al menos un año empadronados, y que empadronen también a sus retoños, para garantizar un asentamiento real de población.

“Hemos sido un poquitín más estrictos”, ha apuntado, para evitar que se lleven ayudas familias que no residen realmente en el pueblo, que solo vienen los fines de semana o en el tiempo bueno, y que podían acceder a ellas porque uno de los progenitores estaba empadronado.

Los padres adquieren el compromiso de quedarse en el pueblo al menos tres años después de recibir la ayuda, de lo contrario tienen que devolverla, salvo por causa de fuerza mayor justificada.

Las ayudas también cubrirán el coste de los libros, pero Peña ha explicado que han ampliado para que abarque el colegio del municipio, el instituto que les corresponde, el centro de Medina de Pomar (que está a ocho kilómetros y tiene una oferta formativa mayor) y también la Universidad de Burgos.

En Merindad de Valdeporres cuentan con 16 niños en el colegio y, si bien muchos jóvenes se han marchado del pueblo, porque cuando se han ido a estudiar ya no han vuelto, otros se han quedado; incluso han venido familias que no tienen relación con el municipio, y “con la fibra se está promoviendo que haya más teletrabajo y que la gente, si bien no siempre se asienta, sí pasa más tiempo en las zonas rurales”.