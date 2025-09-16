Un nuevo avance sobre un raro cáncer de hígado abre la puerta a terapias más efectivas

Un equipo internacional en el que participa un grupo de investigación de la Universidad de Salamanca ha identificado un nuevo objetivo terapéutico para el colangiocarcinoma, un cáncer raro de hígado muy agresivo, que abre la puerta al desarrollo de terapias personalizadas seguras y efectivas.

Este estudio acaba de ser publicado en la revista 'Gut' por un equipo internacional encabezado por el CIC bioGUNE desde el Parque Científico Tecnológico de Bizkaia, del que forma parte el grupo de investigación de la Universidad de Salamanca 'Hepatología Experimental y Vectorización de Fármacos', liderado por el catedrático José Juan García Marín.

El colangiocarcinoma es un tipo raro de cáncer de hígado muy agresivo que a menudo se diagnostica tarde, presenta opciones de tratamiento muy limitadas, ya que solo entre el 20-30 % de los pacientes pueden someterse a cirugía, y las tasas de supervivencia siguen siendo bajas incluso después de la extirpación completa del tumor, por lo que representa un desafío clínico urgente que motiva a la comunidad científica a explorar nuevas estrategias para abordarlo.

El estudio revela que la proteína CNNM4, responsable del transporte de magnesio dentro de las células, se produce de manera excesiva de forma constante en el colangiocarcinoma.

Al bloquear CNNM4, el consorcio de investigación pudo ralentizar el crecimiento tumoral, reducir la resistencia a la quimioterapia y prevenir la propagación de las células tumorales.

Además, restaurar el equilibrio de magnesio activó la ferroptosis, un proceso natural que elimina selectivamente las células cancerosas mientras aumenta su sensibilidad al tratamiento.

El grupo de la Universidad de Salamanca fue el responsable de realizar, mediante diversas técnicas, el análisis de los niveles de expresión a nivel génico y de proteína en muestras de pacientes con cáncer del árbol biliar o colangiocarcinoma del gen sobre el que se fundamenta el estudio.

"Este gen, denominado CNNM4, codifica una proteína implicada en el movimiento de magnesio en las células sanas, lo que parece estar alterado en las células tumorales", indica García Marín.

Y agrega: "Esta alteración puede deberse a que la expresión de la proteína CNNM4 está anormalmente elevada, lo que es una característica común en los colangiocarcinomas examinados".

Esto hace que la proteína haya sido considerada como "una atractiva diana terapéutica para el desarrollo de estrategias encaminadas a combatir este tumor, para el cual, cuando no es extirpable, no existe actualmente un tratamiento eficaz".

"Nuestro trabajo no solo descubre una vía terapéutica prometedora, sino que también muestra el potencial de combinar biología molecular con tecnologías de administración de fármacos de vanguardia para acercarnos a la medicina personalizada para los pacientes", explica la autora principal, Malu Martínez-Chantar, investigadora principal en el CIC bioGUNE y el Centro Nacional de Investigación Biomédica en Red para el Estudio de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD).