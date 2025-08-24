Un nuevo incendio pone en peligro la localidad de Garaño (León)

La Junta de Castilla y León ha declarado este domingo un nuevo incendio en la provincia de León, esta vez en la localidad de Garaño, en el término municipal de Soto y Amino, donde las llamas amenazan a la población, de ahí que se haya decretado en nivel de riesgo potencial 2, el máximo.

Según los datos facilitados por la Junta de Castilla y León, el incendio se inició a las 14:04 horas, por causas que están en investigación, en una monte junto a la localidad, por lo que los vecinos se han apresurado para actuar mientras llegaban las brigadas de extinción.

En estos momentos en el operativo contra incendios para tratar de extinguir las llamas trabajan un agente medioambiental, un cuadrilla terrestre, dos autobombas, una brigada helitransportada y un helicóptero, a los que se han unido bomberos de la Diputación de León.

No es este el único incendio en la provincia este domingo, ya que otro fuego se ha declarado en la localidad de Molinaseca, muy cercana a Ponferrada, sobre las 16:00 horas, sin que se haya informada sobre las causas ni los medios de extinción que trabajan sobre el terreno.

Con estos nuevos incendios son ya 17 los que registra la provincia; así se mantiene el nivel de gravedad 2 en ocho incendios por existir situaciones que podrían comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales, en Fasgar, Anllares del Sil, Barniedo de la Reina, Llamas de Cabrera, Gestoso, Igüeña, La Baña y Garaño.

Fuera de la provincia leonesa, en Zamora el incendio de Porto continúa en nivel de riesgo 2, lo que eleva a diez el total de incendios de máximo nivel en la Comunidad.

Mientras, de los incendios de nivel de gravedad 1 en Castilla y León solo queda activado el de Canalejas, a los que se suman siete de nivel 0 y once controlados, según se recoge en la página web del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Infocal).