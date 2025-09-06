La Ofrenda Floral, fuegos artificiales y conciertos de Benbow y de Siempre Así para empezar las Fiestas de Salamanca

Mañana darán comienzo los actos festivos programados por el Ayuntamiento de Salamanca en honor a Santa María de Vega, con numerosas propuestas para todos los públicos.

A las 10’30 horas dará comienzo el IV Concurso de elegancia de automóviles clásicos Ciudad de Salamanca, organizado por el Museo de Historia de Automoción.

En la Plaza de la Concordia, desde las 11’30 horas, el público familiar tiene una cita con la “Ludoteca” de Jardí i Carrer. Una instalación de juegos de madera que transforma espacios para crear un ambiente de juego y de experimentación, un entorno lúdico ideal donde cada persona se relaciona como desea con los juegos. Ofrecen juegos de puntería, de ingenio, de agilidad y rapidez, así como estructuras de motricidad, de equilibrios y balanceo para todos los públicos. Se podrá disfrutar de esta instalación de las 11’30 a las 14’00 horas y desde las 17’00 a las 20’30 horas.

A las 12’00 y a las 18’30 horas podremos disfrutar de los pasacalles protagonizados por la Asociación Gigantes y Cabezudos ciudad de Salamanca y la charanga Queloque´s Band. Partirán del pabellón de la Alamedilla y continuarán por Plaza España, calle Toro, Vázquez Coronado, calle Zamora, Plaza de los Bandos, Espoz y Mina, Prior, calle Compañía, Rúa Antigua, calle Francisco de Vitoria, Rúa Mayor, calle Compañía, Plaza San Benito, calle Prado, Prior, Espoz y Mina, Plaza de los Bandos, calle Zamora, Vázquez Coronado, calle Toro, Plaza España y Parque de la Alamedilla.

A partir de las 12’30 horas llegará la Custom Biker Day a la Plaza Mayor, una actividad que este año llega a su decimotercera edición. Y a partir de las tres y media continuará, en el Campo de Tiro y Deportes, el concurso hípico nacional de saltos de obstáculos.

La tradicional Ofrenda Floral en honor a Santa María de la Vega, organizada por el Ayuntamiento de Salamanca en colaboración la Asociación del Traje Charro y con la Asociación de floristas de Salamanca, partirá a las siete de la tarde de la Iglesia del Arrabal y continuará el recorrido por el Puente Romano, Rector Esperabé, calle Veracruz, calle Libreros, calle Compañía, calle Meléndez, plaza del Corrillo, Plaza Mayor, calle Quintana, Rúa Mayor y Plaza de Anaya para finalizar en el atrio de la Catedral. Allí todos los participantes que lo deseen podrán depositar sus ramos de flores. Esta actividad cumple su XXXV edición y cuenta tradicionalmente con la participación de numerosas agrupaciones y asociaciones de la ciudad y de la provincia.

El Patio Chico acogerá, a las siete de la tarde, el espectáculo Lullaby dentro del Festival de Artes de Calle. Un dúo de acróbatas y padres primerizos nos presentarán un espectáculo de báscula y portes acrobáticos donde veremos saltos frenéticos y agarres de último momento.

Y a las ocho, en la Plaza Concilio de Trento, dará comienzo el estreno absoluto de Los Lumens, la última propuesta de la compañía salmantina Planetarium. Sus personajes gigantes, de 4 metros, iluminarán las calles con sus enormes cuerpos, al mismo tiempo que sus divertidos movimientos y su alocada música nos harán vivir un momento irrepetible e inolvidable.

En el Teatro Liceo están previstas dos funciones de la comedia Inmaduros, interpretada por Carlos Sobera, Ángel Pardo, Elisa Matilla, Lara Dibildos, Silvia Vacas y Arianna Aragón. Serán a las siete de la tarde y a las diez de la noche.

A las diez de la noche dará comienzo el espectáculo pirotécnico “Vulcanalia”, ofrecido por Pirotecnia Vulcano, una colección de fuegos artificiales que tendrán una duración de 16 minutos y se lanzarán desde los entornos del Puente Romano.

Y a las doce de la noche será el encendido del recinto ferial en La Aldehuela.

Programación musical

La programación musical la protagonizarán el ganador de la última edición del Concurso Municipal de Bandas, los salmantinos Benbow, y el grupo Siempre Así que actuarán en la Plaza Mayor.

Benbow es Óscar, compositor, cantante y guitarrista. Sus canciones hablan sobre el amor, el desamor, la ilusión de la vida. Su música está influenciada por diversos músicos, como Bon Jovi, White Lion, Silvio Rodríguez o Camilo Sesto. Guitarras eléctricas y acústicas, pianos, bajo, batería y voces forman las canciones, aunque las composiciones están hechas fundamentalmente con una guitarra acústica y su voz.

Siempre Así cuenta con 16 discos en el mercado y un éxito incontestable: alrededor de un millón de copias vendidas a lo largo de su carrera y más de mil conciertos entre España e Hispanoamérica. Pero el éxito mayor es comprobar cómo su repertorio forma parte de la banda sonora de millones de personas; cómo esa rumba, con mensaje, alegre y sureña, conservando sus raíces flamencas, se ha hecho imprescindible en cualquier reunión o evento de tipo festivo; cómo han abarrotado los teatros y auditorios más importantes conquistando a públicos de todos los gustos y de varias generaciones.