La ONCE reparte mucha suerte en Castilla y León

El Extra de Navidad de la ONCE ha repartido cinco millones de euros de sus premios mayores en Castilla y León, tras el sorteo celebrado en la mañana de hoy, que ha dejado un total de 35.460.000 euros distribuidos por toda España.

Hasta la zona de Gredos en Ávila han ido a parar 10 cupones premiados con 400.000 euros cada uno, pertenecientes al primer premio, de la mano del vendedor de la ONCE Alejandro Moreno Moreno entre los vecinos y clientes habituales de su ruta entre las localidades de Soloancho, Navarredonda de Gredos, MuñoGalindo y, especialmente, Piedrahita. “No me lo creo, ya había dado unos premios el 11/11 pero ahora he repartido mucho dinero”, ha dicho emocionado mientras lo celebraba con los vecinos y amigos.

También de este primer premio, un cupón vendido por TPV se ha ido a parar a la localidad leonesa de Santa María del Páramo para repartir otros 400.000 a un vecino que le ha pedido a Francisco Pérez Pertejo un “cinco”. El vendedor ha utilizado su terminal y le ha dado el cupón premiado.

En la misma provincia, pero en la capital, se han repartido otros 400.000 euros correspondientes al segundo premio de este ‘Extra’, gracias en este caso a un total de 10 cupones premiados con 40.000 euros cada uno. José Luis Hernández Jiménez ha sido el vendedor de la ONCE que ha llevado la suerte y la ilusión desde su punto de venta habitual en la capital abulense.

De este segundo premio se han vendido otros diez cupones en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) donde Eva María Alonso ha repartido 400.000 euros, también entre sus vecinos y clientes habituales. Y otros cinco cupones premiados (200.000 euros) han ido a parar a Palencia de la mano de David Santamaría, vendedor que ha llevado la suerte a sus clientes desde su punto de venta habitual en la Avenida de Santander. “Estoy encantado, llevo apenas seis meses trabajando vendiendo cupones y esto es una verdadera emoción”, decía esta mañana