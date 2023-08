La ONCE saca a la venta cinco millones de cupones con la imagen de las Lagunas de Villafáfila (Zamora)

La ONCE ha sacado a la venta cinco millones de cupones con la imagen de las Lagunas de Villafáfila (Zamora), correspondientes al sorteo del próximo lunes, 28 de agosto. “Para nosotros es un momento importante porque se pone encima de la mesa la imagen de uno de los parajes naturales más importantes de la provincia de Zamora, que es la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila, una buena parte de nuestro patrimonio natural, en un entorno único, visitado por miles de turistas a lo largo del año”, destacó el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez.

“Las últimas cifras que tenemos realmente fiables son de 2021 cuando, en época de pandemia ya había más de 12.000 personas que habían visitado este entorno, donde se conjuga un enclave natural único, más la buena gastronomía y donde se venden productos de toda la provincia de Zamora”, añadió.

Javier Faúndez hizo estas declaraciones en el Salón de Plenos de la Diputación de Zamora durante la presentación del cupón, en la que también participaron la directora de la Agencia de la ONCE en Zamora, Anabel Martín; el vicepresidente primero de la Institución provincial y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López, y el diputado provincial por la circunscripción de Villalpando, José Ángel Ruiz.

“Con este detalle de la Fundación ONCE, realmente ponemos la imagen de una parte de la provincia en todo el territorio nacional. Tenemos que agradecer a la ONCE esa promoción importante que estamos haciendo de la provincia”, valoró.

Sierra de la Culebra

En este contexto, Faúndez Domínguez apuntó que la Diputación de Zamora solicitará que otra imagen de la provincia figure en el Cupón de la ONCE, concretamente, de la Sierra de la Culebra. “En un futuro, vamos a buscar también seguir formando parte de la imagen que la ONCE utiliza para sus sorteos, para esa venta de cupones que se hace en todo el territorio nacional. Vamos a solicitar de inmediato que otra imagen de la provincia esté allí”, indicó. “Tenemos especial interés en que la imagen elegida sea la de la Sierra de la Culebra. El vicepresidente primero de la Diputación tiene el encargo, así que, a partir de ahí, vamos a seguir colaborando con estas magníficas ideas”, anotó.

Por su parte, la delegada de la Agencia de la ONCE en Zamora, Anabel Martín, quien agradeció la “predisposición y colaboración desde el minuto cero”, con la creación del motivo del Cupón del próximo lunes, recordó que hace un mes se presentó el dedicado al Festival Internacional de Ópera de Cámara de Zamora ‘Little Opera’. “La imagen de las Lagunas de Villafáfila recorrerá las calles de nuestro país de la mano de nuestros 19.000 agentes vendedores que, día a día, reparten ilusión. No me puedo sentir más orgullosa de que, a través del motivo de nuestros cupones, podamos llevar un pedacito de nuestra provincia por toda la geografía española, reinvirtiendo así un poco de todo lo que recibimos por parte de la sociedad”, destacó.

“Gracias a la solidaridad de todas las personas que compran nuestros productos de lotería y juego responsable podemos retornar todo lo que obtenemos para conseguir la autonomía y plena inclusión de las personas con una discapacidad visual grave o ciegas en la sociedad”, valoró.

En este sentido, Anabel Martín incidió en que el Grupo ONCE es “el mayor empleador de personas con discapacidad” en el ámbito mundial.

32.700 hectáreas

La Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila, con una extensión de 32.700 hectáreas, acoge algunas de las poblaciones más importantes de aves del mundo. Está protegida por el Convenio de Ramsar (Irán), cuenta con el reconocimiento de Zona de Especial Protección de las Aves y está considerada como Lugar de Importancia Comunitaria.

La configuración del territorio da lugar a la formación de balsas de agua de escasa profundidad y superficie menguante. Las lagunas se forman en una zona de encuentro de las Tierras de Campos y del Pan, correspondientes al interfluvio de los ríos Esla y Valderaduey.

Las más destacadas son la ‘Laguna Grande’, la ‘Laguna de Barillos’ y la ‘Laguna de las Salinas’. De menor tamaño son la ‘Bamba’, ‘El Hinojo’, ‘Las Paneras’, ‘Redondales’, ‘El Rual’, ‘Salina Pequeña’, ‘San Pedro’, ‘El Triunfo’ y ‘Villardón’.

Entre las especies presentes, destaca la avutarda, aunque también pueden observarse ejemplares de ánsares comunes, aguiluchos, cernícalo primilla y sisón. Ese territorio concentra casi la mitad de las aves acuáticas de Castilla y León.

Entre las especies vegetales, figuran la juncia o castañuela, el gramón, el pelujo, la arrastradera, la margarita, la grama y el correjuelo. La existencia de estas especies vegetales viene determinada por el clima, la salinidad del suelo y su encharcamiento, informa Ical.