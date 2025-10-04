La OSCyL inicia su nueva Temporada de Abono con récord de abonados al registrar un 6 % más que el año pasado

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) inició su temporada de abono 2025-2026 con un incremento en el número de abonados del seis por ciento, lo que le llevó a alcanzar la cifra récord de 2.177 abonos completos.

Así lo señaló, antes del inicio del primer concierto de la temporada, la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta, Mar Sancho, que apuntó que estos datos “avalan la apuesta” del Gobierno autonómico por la OSCyL, así como la fidelidad del público hacia un proyecto “cada vez más y mejor valorado por los habitantes de la Comunidad”.

No obstante, y tal y como afirma la Junta en un comunicado recogido por Ical, el registro de abonados a la OSCyL ha crecido en las últimas tres temporadas un 25 por ciento. Unas cifras que, según Sancho, “invitan a seguir apostando por la calidad y excelencia de la OSCyL como proyecto de Comunidad”, ya que esta orquesta es “una de las mejores del panorama nacional e internacional”.

También crecen las cifras de abonados en las otras modalidades, como el abono ‘Historias Musicales’, que se incrementa de 109 a 124 abonos, o el abono ‘Bienvenida’, que aumenta de 345 a 381 abonados. El abono de ‘Proximidad’, que permite acercar a personas de toda la Comunidad hasta el Centro Cultural Miguel Delibes a través de 16 rutas de transporte y 30 localidades de punto de partida, aún está abierto y se espera superar los más de 1.000 abonados.

Primer programa con Thierry Fischer

De la mano de su director titular, Thierry Fischer, y con la participación de la mezzosoprano Magdalena Kožená, arrancó esta tarde-noche la temporada 2025-2026 de la OSCyL con una programación conformada por dieciocho programas de abono y la participación de la Orchestra della Toscana en un concierto extraordinario que se celebrará en febrero.

La temporada cuenta con una gira por los Países Bajos en mayo de 2026 y la participación en eventos nacionales de relevancia, como el Ciclo de Grandes Intérpretes de la Fundación Scherzo, este mes en el Auditorio Nacional de Música en Madrid, o el intercambio con la Orquesta Sinfónica de Galicia, con un concierto en el Palacio de la Ópera en A Coruña en marzo del año que viene.