La Oscyl lleva la música clásica a los centros sociales de Castilla y León

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León llevará a cabo el ‘IX Maratón de Música Solidaria’ desde hoy, martes 12, y hasta el jueves, 14 de marzo, con 20 conciertos en diferentes centros de educación especial y residencias de mayores, con el objetivo de acercar la música a todos los rincones de la Comunidad y que sea disfrutada por todas las personas, apostando por la música como herramienta de integración y cohesión social, que mejora la vida de las personas, garantizando su acceso universal.

Este proyecto desarrollado por la OSCyL es pionero en España, utilizando la música como vehículo integrador y de cohesión social, adentrándose en ámbitos en ocasiones inexplorados desde la perspectiva de la actividad de una orquesta sinfónica.

El ‘IX Maratón de Música Solidaria’ comenzará hoy con seis conciertos en las provincias de León, Segovia y Palencia. En León, un ‘Cuarteto Drom’ actuará a las 11:00 horas en la Residencia de personas mayores de la Junta (Avda. de Portugal) y a las 12:30 horas en el CEE Nuestra Señora del Sagrado Corazón (Paseo del Parque). En Palencia, la agrupación ‘Camerata Europa’ ofrecerá dos conciertos, a las 10:00 horas en el CEE Carrechiquilla (C/ Tello Téllez) y a las 13:00 horas en la Residencia de personas mayores de la Junta (Avda. Ponce de León). El ‘Cuarteto Ribera’ ofrecerá dos actuaciones en Segovia, a las 10:00 en la Residencia de personas mayores de la Junta (Ctra. de Valladolid) y a las 11:30 horas en el CEE Nuestra Señora de la Esperanza (C/ Terminillo).

El miércoles 13 de marzo, el programa ofrece seis actuaciones en Burgos, Valladolid y Zamora. ‘Cuarteto Ocean Drive’ actuará en el CEE Fran Pedro Ponce de León (C/ Las Calzadas) de Burgos a las 10:00 horas y en la Residencia de personas mayores Burgos I ‘Cortes’ (C/ Cortes) a las 12:30 horas. En Valladolid, tendrán lugar dos actuaciones con un ‘Ensemble de Cuerdas’, a las 10:00 en el CEE Número 1 (C/ Antonio Machado) y a las 12:00 horas en la Residencia Mixta de personas mayores 'Parquesol' (C/ Amadeo Arias). En Zamora, el ‘Cuarteto Biel’, actuará en el CEE Virgen del Castillo (Ctra. De Cabañales) a las 11:30 horas y a las 12:30 horas en la Residencia de personas mayores de la Junta (Avda. Obispo Acuña).

El jueves 14 de marzo concluye el ‘IX Maratón de Música Solidaria’ con ocho actuaciones en las provincias de Ávila, Salamanca, Soria y Valladolid. El ‘Cuarteto Adhara’ ofrecerá dos conciertos en Ávila, a las 11:00 horas en la Residencia de personas mayores de la Junta (C/ Rufino Martín Velasco) y a las 13:00 horas en el CEE Príncipe Don Juan (C/ de la Igualdad). En Salamanca, un ‘Quinteto de Metales’ ofrecerá dos conciertos: a las 10:00 horas en el CEE Reina Sofía (Avda. Carlos I) y a las 12:00 horas en la Residencia de mayores 'San Juan de Sahagún' (Ctra. de Aldealengua). Un ‘Quinteto de Madera’ estará en Soria, actuando a las 11:00 horas en la Residencia Mixta de personas mayores 'Los Royales' (Camino de los Royales) y a las 12:00 horas en el CEE Santa Isabel (C/ Fuente La Teja). En Valladolid, un ‘Ensemble de Cuerdas’ actuará a las 10:00 en el CEE Número 1 (C/ Antonio Machado) y a las 12:00 horas en la Residencia asistida de personas mayores 'La Rubia' (Ctra. De Rueda).

Los maratones musicales de la OSCyL, puestos en marcha por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, tienen como objetivo convertir la cultura en un espacio accesible para todos y acercar la música a todos los públicos. La propuesta nació en el año 2014 con vocación de acercar la música de forma gratuita a colectivos que, por diferentes problemas, están alejados habitualmente del ámbito cultural.