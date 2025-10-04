La película de Hollywood que casi se carga la muralla de Ávila con Cary Grant y Frank Sinatra como protagonistas

Se trata de un emblema de la ciudad. Uno no puede imaginarse Ávila sin sus murallas. Sin duda alguna, de las mejores conservada en todo el mundo. Una seña de identidad pero que ha estado en peligro en múltiples ocasiones, o bien modificaciones, distintas guerras y por una historia rocambolesca que al final no llegó a suceder pero casi.

Estamos hablando del rodaje de una película. Y es que Ávila, a lo largo de la historia ha sido un escenario de lujo y no es extraño ver alguna imagen de la muralla desde la seria Teresa de Jesús del año 1984 hasta "Los señores del acero" de Paul Verhoeven. Y una de esas películas que se rodaron en la ciudad castellano y leonesa es "Orgullo y Pasión" (The pride and the passión), del año 1957 con una nómina de actores como Cary Grant, Frank Siniatra y Sophia Loren, y cuyo director era Stanley Kramer.

Cartel de la película Filmaffinity

Un filme que se centra en la Guerra de la Independencia, cuando España sufría la invasión por parte de las tropas napoléonicas y un grupo de guerrilleros, con la colaboración de sus aliados ingleses, intenta evitar que un cañón de gran calibre caiga en manos de los franceses, y con una historia de amor como epicentro del largometraje.

Fueron más de 5.000 personas las que se movilizaron a lo largo de tres intensas jornadas, con la participación de numerosos extras de la zona, y entre ellos se encontraba un joven Adolfo Suárez, que llegaría a ser presidente de España.

Una de las escenas tenía que rodarse frente a las murallas de Ávila y Kramer, con el objeto de ganar más realismo, sugirió la posibilidad de derrumbar parte de la construcción amurallada de manera controlada, y no a cañonazos, prometiendo que luego se volvería a reconstruir.

Cuentan que tras conocerse esta idea fueron múltiples las voces que se negaron a ello y que la muralla se salvó y finalmente para la escena se hizo una réplica que sí que recibió los pertinentes cañonazos mientras la auténtica servía como decorado de fondo. También son otros los que cuentan que fue una simple leyenda urbana.

Sea o no sea verdad, lo que sí que es una evidencia es que Ávila cuenta con una maravilla única en todo el mundo y que merece la pena visitar