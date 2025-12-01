Persecución de película en Valladolid por el robo de unos perfumes valorados en más de 1.200 euros

Suceso de película el que se vicó el pasado sábado en pleno centro de Valladolid, tras un peculiar robo en un comercio de perfumes, donde los ladrones se llevaron ocho de ellos valorados en más de 1.200 euros.

La dependienta de la tienda en cuestión salió detrás de un hombre que había robado en una perfumería y ambos se adentraron en el Campo Grande, perseguidos a la carrera por la policía, en un suceso que concluyó cuando el ladrón tropezó y se cayó al suelo.

El robo y lo demás ocurrió en torno a las ocho y cuarto de la tarde del sábado cuando la Policía fue alertada de que una dependienta perseguía a un hombre que llevaba una bolsa por una calle peatonal de Valladolid.

El ladrón se adentró en el pulmón verde de la ciudad perseguido por la dependienta y posteriormente por la policía, que le dio el "alto policía", y que tras tropezar cayó al suelo.

La dependienta explicó que la alarma del establecimiento había pitado cuando el hombre salió del mismo, por lo que ella procedió a su seguimiento.

En la bolsa el hombre llevaba ocho perfumes con un coste de 1.269 euros, que fueron devueltos a la dependienta. Y el hombre, de 30 años, fue detenido por un delito de hurto