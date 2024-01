¿Qué cerdo campa a sus anchas hasta San Antón en uno de los pueblos más bonitos de España?

Los animales hoy son protagonistas en toda España. Celebran su patrón San Antón, y este 17 de enero muchos de ellos son bendecidos y celebran su fiesta particular. Bueno todos no, hay uno que no está para fiestas. Tras campar a sus anchas durante más de siete meses en uno de los pueblos más bonitos de España, y ser alimentado por sus vecinos, hoy será sorteado y será propiedad de una familia para su matanza. Se trata del "Marrano de San Antón" de la localidad salmantina de La Alberca, que es uno de los principales acontecimientos de este impresionante municipio.

El día 13 de junio, festividad de San Antonio de Padua, se celebra en La Alberca un acontecimiento especial; un cerdo, también conocido como garrapato o marrano, se suelta por las calles después de haber sido bendecido, y de que se le coloque una campana en el cuello; que permanecerá suelto por el pueblo, engordando día tras día, hasta el día 17 de enero, San Antón, día en el que será sorteado.

Este cerdo vaga libremente por el pueblo, y los encargados de alimentarlo son los propios vecinos, que en muchas ocasiones también lo cobijan en alguna cuadra por la noche. Antiguamente, este cerdo era cebado por los vecinos, y después se entregaba a la familia más desfavorecida o pobre; en la actualidad el cerdo es subastado, previa compra de unas papeletas. La recaudación de estas se destina a obras sociales o a una ONG.

La tradición del "Marrano de San Antón" se remonta a la baja Edad Media cuando en La Alberca vivían árabes cristianizados que levantaban los recelos de la Inquisición, que tuvo en este pueblo una sede. Una forma de hacer ver al Santo Oficio que el pueblo era cristiano y cumplía los preceptos era potenciar iconos de esta religión como el cerdo..

Otros días señalados en La Alberca

Junto a la celebración del “Marrano de San Antón”, La Alberca cuenta con otras citas muy especiales para el municipio. Uno es el día del Corpus Christi, el de mayor significado de la primavera en cuanto a manifestaciones religiosas y populares, según aseguran fuentes del proyecto Ayuntamiento. Las amas de casa tienen que sacar de sus armarios y arcas los mejores paños, las más lujosas colchas con bordados realizados por ellas.

El día del Corpus Christi se vive en La Alberca, con una emoción inusitada. Todo el pueblo es testigo de la procesión bajo palio del Cuerpo de Cristo, escoltada por autoridades y mayordomos. En las calles por donde pasa la procesión se pulen y adornan balcones, ventanas, paredes… con paños, colchas, mantones, flores… y se perfuma el suelo con tomillo y otras hierbas aromáticas, con una explosión de colores y olor, que hace que el visitante se sienta trasladado a otra época.

Las autoridades son las encargadas de llevar el palio que protege al Santísimo, hasta su llegada al altar de la Plaza, momento en el cual, son los Mayordomos, los encargados de portarlo el resto de la procesión. En el itinerario de la procesión, se colocan cinco altares, en los cuales el Santísimo, en su custodia de plata, es mostrado a todos los allí presentes, y es rociado por pétalos de rosas de los niños que ese año han tomado la primera comunión.

El quinto altar, es sin duda el más importante. Se coloca en el atrio de la Iglesia, y allí ante el Santísimo ofrecen autoridades, mayordomos, cofrades y familias de los mayordomos; esta vez tres familias, una por cada esquina del Solano.

De nuevo han de arrodillarse tres veces sin dar la espalda al Santísimo, pero con la dificultad añadida de que esta vez lo tienen que hacer subiendo y bajando las empinadas escaleras que dan acceso al atrio de la Iglesia. Es otra de las ocasiones en que contemplar en todo su esplendor, la espectacularidad de los trajes y más arraigadas tradiciones y sentimientos en La Alberca.

Por último, “La Loa”, que es una especie de Auto Sacramental que inicia las representaciones teatrales del Solano la mañana del 16 de agosto. Ese día, después del encierro matinal por las calles del pueblo, y de que las campanas de la Iglesia convoquen a los vecinos, se celebra en el Solano la “loa”.

Esta no es más que un auto sacramental, en el que se escenifica la victoria La Loa del bien sobre el mal, pero con la particularidad de que es uno de los autos sacramentales medievales, más antiguos de España, la arraigada tradición que tiene en La Alberca, y la peculiaridad de sus personajes.

El más destacado sin duda es el conocido como la “serpiente”, un monstruo con cuerpo y cabeza de chivo, y con siete cabezas de serpientes, que representan los pecados capitales. Sobre los lomos de la serpiente, hace su aparición el demonio, y comienza un espectáculo pirotécnico, simulando el fuego del infierno. El demonio tienta a los galanes que van a celebrar la fiesta de la Asunción, pero en esos momentos aparece el Arcángel San Miguel…