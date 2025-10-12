Sin rastro del anciando de 96 años desaparecido ayer en un pueblo de León

La unidad Fénix de drones se ha incorporado esta mañana a la búsqueda del hombre de 96 años extraviado ayer en la localidad leonesa de Escuredo, del que no hay rastro.

El dispositivo de búsqueda continúa activo y coordinado por el Centro de Emergencias de la Junta de Castilla y León para dar con el paradero del varón.

Tal y como informó hoy el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta ha movilizado al Puesto de Mando Avanzado, a la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias con dos operadores, un técnico CCE, las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de Riello, Brañuelas y Bembibre y agentes medioambientales, además de la unidad Fénix de drones mencionada.

Este dispositivo trabaja en el lugar junto con patrullas de la Guardia Civil desde primera hora de la mañana, y también están colaborando con el operativo familiares y vecinos de la zona.