La recaudación de taquilla de la Seminci se incrementa un 6% sobre el año anterior, algo que para Cienfuegos “habla del crecimiento del festival”

El director de la Semana Intencional de Cine de Valladolid (Seminci), José Luis Cienfuegos, anunció hoy instantes antes de la lectura del palmarés de la 70 edición que la recaudación en taquilla del festival se ha incrementado este año un seis por ciento, al cierre de la jornada de ayer viernes. "El pasado año aumentamos un diez por ciento sobre 2023, y en 2023 habíamos aumentado un 41 por ciento sobre 2022. Esto habla del crecimiento del festival en estos años”, subrayó.

Cienfuegos, que sufrió una estrepitosa caída instantes antes de la lectura (“nunca hubiera pensado que iba a ser un meme”, bromeó después), explicó que el equipo del certamen “ha sacado adelante este evento con mucho éxito”, tras “muchos meses de trabajo”. “No nos hemos aburrido”, valoró sobre “un proyecto tan potente” como Seminci, además de agradecer la labor de la Fundación Municipal de Cultura y del Ayuntamiento de Valladolid a través de la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad.

“Ha sido muy bonito estos días ver cuánto trabajo hay detrás de las proyecciones del festival, con las redes que se establecen, los jóvenes programadores, los exhibidores, estudiantes de cine de toda España, medios de comunicación y, sobre todo, muchos cineastas. Es un festival que conecta. Ayer David Trueba hablaba con Mia Hansen-Løve sobre las pelis de Jonás Trueba, y los cineastas que participan en una sección van a ver la de otros compañeros”, completó.