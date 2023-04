La reina Sofía conoce el Banco de Alimentos de Zamora

La reina Sofía acudió hoy la Asociación Banco de Alimentos de Zamora para conocer su gestión y funcionamiento diario, dentro de la ronda de visitas que realiza como presidenta ejecutiva de la Fundación que lleva su nombre. La monarca fue recibida por la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones; la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco; la delegada territorial de la Junta de Castilla y León, Leticia García, el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco; el vicepresidente segundo de la Diputación, Jesús María Prada, y la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zamora, Inmaculada Lucas.

También asistieron el subdelegado de Defensa en Zamora, Vicente González; el jefe de la Comisaría Provincial de Zamora, Guillermo Vara; el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora, Héctor David Pulido, el inspector jefe de la Policía Municipal de Zamora Tomás Antón, y el presidente del Banco de Alimentos de Zamora, Andrés Rincón, así como los miembros de la Junta Directiva de la Asociación Banco de Alimentos de Zamora; el presidente de la Federación Española de Bancos de Alimento. Pedro Llorca; el tesorero, Gregorio Pérez, y el presidente de la Federación de Bancos de Alimentos de Castilla y León, Jesús Mediavilla.

Tras el recibimiento, la reina mantuvo una reunión de trabajo en la que Andrés Rincón expuso la evolución del Banco de Alimentos, las acciones desarrolladas en la actualidad y los objetivos que persigue para poder atender cada vez mejor a las personas beneficiarias. “Muy contentos por que la Reina haya venido a ver el Banco de Alimentos. Teníamos unos nervios de miedo porque esto lo estábamos preparando desde el mes de marzo, cuando falleció el hermano de Su Majestad. Le ha gustado muchísimo el Banco de Alimentos. Muy satisfechos por el evento que hemos tenido en Zamora”, afirmó Andrés Rincón.

“Aceite y leche”

“Le hemos pedido aceite y leche. También hay preocupación por el alimento infantil. El Banco de Alimentos de Zamora está supersaneado, tanto económicamente como alimentariamente, lo que no quiere decir que no queramos ayuda. Ahora tenemos unos 25.000 kilos de alimentos para ir tirando este año. El FEGA no nos va a mandar leche ni aceite, así que compramos esos productos que no nos manda el Ministerio. La cesta de la compra ha subido muchísimo”, añadió.

El Banco de Alimentos de Zamora atiende en la actualidad a 3.165 personas. “En 2022, repartimos 205.000 kilos de alimentos. Las instituciones recogen cada cierto tiempo los alimentos. Tenemos 41 entidades y cinco voluntarios”, precisó el presidente de la Asociación. “Se nos fue el viernes Rogelio Conde, fundador del Banco de Alimentos de Zamora en 2015”, recordó.

Tras firmar en el libro de visita, la reina recorrió las instalaciones de la Asociación, saludó a los miembros de la Junta de la Asociación, colaboradores, y representantes de entidades benéficas de consumo y reparto, así como a las personas voluntarias.

La visita se enmarca en la colaboración que la Fundación Reina Sofía mantiene desde 2012 con los Bancos de Alimentos de toda España para conocer sus necesidades y posibles vías de ayuda. A través de esta colaboración, la Fundación Reina Sofía ha proporcionado a los Bancos de Alimentos más de un millón de litros de zumo y leche, y miles de kilogramos de alimentos infantiles, además de mejorar las instalaciones, vehículos y equipamiento, especialmente los equipos de frío necesarios para la conservación y distribución de alimentos frescos perecederos.

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, destacó que la reina “siempre” está “interesada” por la Comunidad Autónoma. “Siempre aprovechamos estas reuniones para ponerla al día de todo lo bueno que hay en nuestra tierra y, también, de las necesidades”, anotó.

Por su parte, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, valoró la “cercanía” que muestra la monarca. “Estuvimos en una reunión previa en la que se habló de la labor que realizan los bancos de Alimentos. Se interesó también por Zamora y la hemos invitado a que, si su agenda se lo permite, venga a conocer la Semana Santa de Zamora y hacer una visita, más en profundidad”, explicó.