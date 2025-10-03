Renault Group apuesta por el talento joven

Renault Group España da la bienvenida a una nueva generación de jóvenes profesionales que ya han comenzado su recorrido en la 14ª edición del programa NEXT GEN Renault Graduates. Esta semana han iniciado su acogida para vivir una experiencia formativa y profesional única.

La mayoría de estos 35 recién titulados universitarios provienen de Castilla y León, aunque también se incorporan perfiles de otras comunidades autónomas, así como de Rumanía. Todos ellos han sido seleccionados por su formación en titulaciones STEM y por contar con competencias muy alineadas con las tecnologías actuales: másteres en física, ingeniería de materiales, ciencias de la computación, y desarrollo de aplicaciones 3D y videojuegos, entre otras.

Durante estos 8 meses, recibirán:

-Un plan de formación personalizado sobre la empresa, sus procesos y tecnologías clave.

-Formación en hard y soft skills para potenciar sus capacidades técnicas y humanas.

-Un plan de desarrollo individual con seguimiento por parte de tutores y RRHH.

-La realización de un proyecto técnico enfocado en la mejora de la performance.

Sus destinos dentro de Renault Group abarcan áreas estratégicas y diversas: estarán colaborando en las tres factorías del Polo Iberia Vehículo (Valladolid, Carrocerías y Palencia), participando en proyectos de ingeniería del Centro I+D+i de Valladolid, y contribuyendo a la optimización de la Supply Chain. Cada uno aportará su visión y energía en entornos donde la innovación y la mejora continua son protagonistas.

“Este programa no solo os abre una puerta: os invita a crecer. Vosotros aportáis el talento, la energía y las ganas; nosotros ponemos la experiencia, el apoyo y la oportunidad de retaros cada día. Bienvenidos a Renault Group.” — Reyes Torres, directora de Recursos Humanos Renault Group Iberia

Desde su creación en 2013, el programa, que cuenta con el apoyo de la Junta de Castilla y León, ha sido una puerta de entrada al mundo profesional para más de 290 jóvenes, con un impacto real: más del 65% han continuado su carrera dentro de Renault Group. Una apuesta que sigue creciendo y evolucionando con cada edición.