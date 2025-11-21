Salamanca. una ciudad para las emprendedoras también

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, reivindica el modelo productivo de talento, emprendimiento e innovación por el que ha apostado su Gobierno municipal en los últimos años, y quiere ahora que las mujeres empresarias y emprendedoras sean “más protagonistas” del desarrollo socioeconómico que vive la capital charra.

Así lo avanzaba este viernes durante una reunión en la Torre de los Anaya con cerca de medio centenar de mujeres de la Asociación de Empresarias de Salamanca (Aesal), a quienes ha animado a invertir y apostar por la ciudad para desarrollar su proyecto de vida.

El regidor salmantino recordaba que los últimos datos oficiales del pasado mes de octubre revelan que Salamanca ha reducido el paro en 538 personas en el último año y que las cifras de movilidad interprovincial de trabajadores son de 2.450 trabajadores más en lo que va de año 2025.

"Bajo la marca Salamanca Tech, instituciones, centros de investigación, universidades y empresas están tejiendo un ecosistema que crea empleo cualificado, fija talento y atrae inversión a través de dos palancas de futuro: la tecnológica y la logística", destacaba García Carbayo, quien reafirmaba su compromiso por una "nueva industrialización” basada en conocimiento, innovación y emprendimiento donde el Puerto Seco de Salamanca, junto al desarrollo de suelo industrial, es una “pieza clave” de la estrategia vinculada al Corredor Atlántico y la puerta ibérica hacia los puertos portugueses. Al respecto, avanzaba que en esta zona se está construyendo la nueva fábrica de Tebrio, cuya CEO y cofundadora es una mujer, Adriana Casillas.

Por otro lado, García Carbayo recordaba a las emprendedoras que el Ayuntamiento de Salamanca ha abierto una nueva convocatoria, hasta el 7 de diciembre, para la recepción de solicitudes de empresas innovadoras y de base tecnológica que estén interesadas en instalarse en la incubadora de empresas biosanitarias Abioinnova, ubicada en La Platina dentro del nuevo campus universitario de ciencias agroambientales. Empresas como ViroFend Therapeutics, liderado por una mujer, la doctora Sara Cuadrado-Castaño, quien además fuera recientemente la pregonera de las Ferias y Fiestas de la ciudad.

Escuela de mujer y ciencia

En esta misma línea, el Ayuntamiento de Salamanca, en colaboración con la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de Castilla y León, trabaja ya en creación de la Escuela Municipal de Mujer y Ciencia para su puesta en marcha a comienzos de 2026. Será un nuevo espacio para la ciencia y la reflexión en Salamanca, donde cada sesión sumergirá en temas de relevancia global y conectará con mujeres investigadoras y tecnólogas de las universidades de nuestra ciudad.

El primer edil salmantino destacaba las bonificaciones fiscales y medidas que simplifican los trámites administrativos para las pymes, como la bonificación del 99 por ciento en la licencia de apertura para nuevos negocios que se asienten en Salamanca o se trasladen a otro local y la bonificación del 50 por ciento en la licencia urbanística para aquellos negocios que realicen mejoras en sus locales. "Medidas -continuaba- las que se suma la congelación de los impuestos municipales doce años seguidos, también en 2026, y beneficios en los tributos, tarifas y precios, en favor de familias con menores ingresos o para el fomento de la actividad económica.

Empresas, emprendedoras y autónomas disponen además de los beneficios que aporta el convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca e Iberaval, para bonificar costes financieros de operaciones, como comisiones de aval, intereses y gastos de estudio, apertura o notaría, entre otros debidamente justificados. Las ayudas alcanzan hasta 10.000 euros por operación, con un mínimo subvencionable de 400 euros.

Inserción laboral de la mujer

Por otro lado, el alcalde explicaba que las políticas municipales favorecen la inserción laboral de la mujer. En este sentido, señalaba que desde el área de Promoción Económica se han desarrollado cuatro ediciones del Programa de Alta Dirección e Innovación para Mujeres, por el que han pasado en torno a 126 mujeres que trabajan en la administración pública, en el tercer sector y en la empresa privada. En 2026 se desarrollará una quinta edición.

Otra de las líneas de trabajo es la incesante actividad que se lleva a cabo desde la Concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades en el Centro de Formación y Orientación Laboral, que este año ha cuadruplicado la oferta formativa con acciones adaptadas a las necesidades de contratación de las empresas de la ciudad. En 2026 se potenciará con la nueva nave para cursos del proyecto Laboris Helmántica relacionados con el hogar y con el nuevo espacio para impartir cursos de hostelería.

A ello se une la creación de la Escuela de Emprendimiento, que permite la recualificación, capacitación y adaptación de sus participantes a los nuevos empleos que demandan las empresas, y brinda la oportunidad de iniciar una nueva actividad. En su primer año de actividad han participado 223 personas, 121 de ellas mujeres, con programas como Emprende y Avanza, donde el 81 por ciento de las participantes son mujeres, Upskilling, con el 80 y Reactiva tu Futuro, con el 68 pro ciento.

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento mantiene acuerdos contractuales con empresas de economía social que prestan servicios municipales. Carbayo puso de manifiesto que gran parte de los empleos de inserción generados corresponde a mujeres. En el caso de los servicios de atención a la dependencia, el 95 por ciento de la plantilla son trabajadoras.

"El trabajo y la aportación de las mujeres es vital para la construcción y el desarrollo de sociedades prósperas, especialmente en una ciudad de oportunidades como es Salamanca", afirmaba Garcia Carbayo, para quien las mujeres son "fundamentales" en el presente y el futuro de la ciudad.