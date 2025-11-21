La valentía contra el antisemitismo tiene premio

El Congreso Judío Europeo-European Jewish Congress (EJC), en colaboración con la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, entregaron ayer en la capital francesa un premio en reconocimiento especial al alcalde de Castrillo Mota de Judíos (Burgos),Lorenzo Rodríguez, por “su extraordinario compromiso con la preservación del patrimonio judío y su firme labor en la lucha contra el antisemitismo”.

“Castrillo Mota de Judíos, un pequeño municipio del norte de España, posee un profundo simbolismo histórico. Su propio nombre -que hace referencia a la antigua comunidad judía que habitó el lugar antes de la expulsión de 1492- representa una memoria que durante siglos estuvo silenciada. Bajo el liderazgo de su alcalde, la localidad ha recuperado activamente ese legado, restaurando lugares históricos, impulsando proyectos educativos y culturales, y promoviendo el diálogo y la tolerancia como pilares de convivencia”, destacaron.

Con este premio, el EJC y la ciudad de París reconocen no solo el esfuerzo personal del alcalde, sino también “el ejemplo que Castrillo Mota de Judíos ofrece al mundo: el de una comunidad que transforma la memoria en un instrumento de reconciliación, verdad histórica y esperanza”, subrayaron.

“El trabajo del alcalde de Castrillo Mota de Judíos es un ejemplo inspirador de cómo el liderazgo local puede contribuir a sanar heridas del pasado y construir una sociedad más justa y libre de prejuicios”, señaló la alcaldesa de París, Anne Hidalgo.

“Es un profundo honor, como alcalde, recibir en París el reconocimiento del Congreso Europeo contra el Antisemitismo. Este premio distingue la dedicación y la valentía con las que hemos impulsado los proyectos de Castrillo Mota de Judíos, comprometidos con la memoria y justicia", ha destacado el alcalde tras recibir el premio.

Por su parte, el presidente del European Jewish Congress, Moshe Kantor, señaló que “preservar la memoria judía en Europa es esencial para combatir el antisemitismo contemporáneo y fortalecer nuestros valores democráticos”.

La ceremonia de entrega del premio se celebró ayer jueves, 20 de noviembre, en París, con la presencia de representantes de comunidades judías europeas, alcaldes y delegados de 150 municipios europeos y diplomáticos.