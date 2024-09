Salamaq 24 reivindica la fuera del Sector Primario con la presencia de 488 expositores y 1.512 cabezas de ganado

A partir de este jueves arranca en la capital salmantina una nueva edición de Salamaq 24, una cita referencia en España y en el Sur de Europa y que contará otra vez con buenas cifras, con la presencia de 488 expositores y más de 1.500 cabezas de ganado como detalla el presidente de la Diputación , Javier Iglesias, durante la presentación.

Una cita que será inaugurada por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y donde se tomará el pulso al sector a través de las Jornadas Profesionales, que en esta ocasión reunirán a 30 expertos que participarán en un total de 17 ponencias sobre aspectos como la sanidad y el bienestar animal, la innovación en el Sector Primario o las novedades de la próxima PAC. Javier Iglesias reprochó la no asistencia a este evento del ministro Luis Planas, recordando que el pasado año ya "no estuvo a la altura de los ganaderos salmantinos" y que no fue capaz de atender a los profesionales de la ganadería durante una situación "caótica, complicada, de incertidumbre" a causa de la sanidad animal.

Iglesias subrayó que “gracias a esa confianza depositada por los profesionales, hoy Salamaq es una apuesta clave para un sector fuerte -pese a las vicisitudes a las que año tras año se enfrenta- que sostiene y garantiza la supervivencia del mundo rural”.

“Estamos más que satisfechos de propiciar este escaparate único de lo que es el sector primario de España, a la vez que cumplimos, desde la Diputación, con nuestro compromiso de generar condiciones que mejoren el día a día de los salmantinos del mundo rural, como son en este caso los profesionales del campo”, añadió el presidente de la institución provincial salmantina. Así, la Feria del sector agropecuario, en su vertiente más comercial contará con 205 expositores, de los que una treintena son nuevos, correspondiendo cerca de veinte a los dos ámbitos más profesionales como son los espacios del pabellón central y maquinaria.

Otra de las novedades será el I Premio Innovación Salamaq con el objeto de galardonar a los expositores profesionales participantes en la Feria y que destaquen por presentar productos o servicios innovadores en materia agria y agroalimentaria.

Respecto a la Exposición Internacional de Ganado Puro, estarán presentes 1.512 ejemplares de 5 especies y 41 razas ganaderas. El ganado vacuno, vuelve a ser la estrella de la muestra con 980 cabezas de 19 razas y 228 ganaderos, con el charolés, limusin, blonde de Aquitania y morucha, como máximos representantes de las 1.512 totales registradas en estas fechas.

Del resto de las especies ganaderas, en ovino, cuya especie regresa con fuerza a la exposición después de unos años con una ajustada presencia, se contará con 431 ejemplares de 12 razas; porcino 46 de ibérico, y equino-asnal 33 ejemplares de 7 razas, además de la especie aviar.

De nuevo, la Subasta Nacional de Ganado Vacuno volverá a celebrarse dentro de los días de Feria, concretamente el lunes 9 de septiembre, y para la que ya hay inscritos 122 ejemplares (Limusín, 19; Charolés 26; Blonde Aquitania 2; Asturiana de los Valles 16; Avileña Negra Ibérica 30; y Pirenáica 29).