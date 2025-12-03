Santonja reclama contar con todas las comunidades para la celebración del centenario de la Generación del 27

El consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, ha participado en Madrid en el pleno de la Conferencia Sectorial de Cultura, en el que ha defendido la necesidad de impulsar la coordinación y la participación de todas las comunidades en la celebración del Centenario de la Generación del 27.

En este sentido ha manifestado que “Rafael Alberti, José Bergamín e Ignacio Sánchez Mejías son las tres personas clave en el nacimiento de la Generación del 27” y ha defendido que “no se puede marginar” al torero ni “prescindir de su figura” en cualquier conmemoración en torno a ese movimiento.

“El ministro Urtasun ha dicho que él no va a marginar a nadie, y que eso es un malentendido. Lo que yo digo es que en Castilla y León, y de la mano con la Comunidad de Madrid y también con otras autonomías, estamos desarrollando un programa de actividades”, apuntó en declaraciones recogidas por Ical.

En ese sentido, señaló que se está organizando un congreso en torno al 27 y los toros, que va a comisariar Andrés Amorós, y también se refirió a una exposición que está preparando el propio Amorós junto a René Pallo que, como el congreso, “se van a celebrar y se van a ver tanto en Madrid como en Castilla y León”. “Estamos trabajando también en una programación para La Barraca y en otras muchas actividades relacionadas con el 27”, adelantó.

Tras reconocer que el tono de la Conferencia Sectorial ha sido “sincera y cordial”, Santonja explicó que “en Castilla y León el 27 tiene muchísima importancia”. En ese sentido, expuso que el segundo libro de Rafael Alberti, ‘El amante’, fue escrito en la Ribera del Duero, en toda la zona de Aranda, y apuntó que los comienzos de Federico García Lorca como escritor tuvieron lugar en el ‘Diario de Burgos’, “cuando iba con Mariano Berrueta, con su profesor, y hace los primeros artículos”. “La Barraca actuó prácticamente en todas las provincias de Castilla y León, y dejó muchísima huella”, añadió.

Por otra parte, sacó pecho para afirmar que él era el único de los participantes en la Conferencia Sectorial que disfrutó del “privilegio” de ser “muy amigo personal” tanto de Rafael Alberti como de José Bergamín”. “Antes de la muerte de Franco les conocí siendo siendo muy joven y mantuve una amistad hacia el final, y he tenido el privilegio de ir con ambos a ver corridas de toros y me hablaban mucho de Ignacio Sánchez Mejías con verdadero entusiasmo”.