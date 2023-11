Santonja apuesta por que los turistas puedan alargar sus estancias por “las tierras del interior”

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, realizó una visita institucional a la localidad salmantina de Sequeros en la que mostró al Ayuntamiento de la localidad su compromiso de fortalecer la oferta turística complementaria y atraer a más visitantes que busquen quedarse y no acudan para una visita fugaz al municipio.

En esta apuesta “por las tierras del interior”, que distó denominarla de España vacía para catalogarla como “las España que resistimos”, destacó la importancia de apostar por este turismo “que viene y se queda”, más allá del que “pasa aquí las horas”, porque es el “turismo que cuida el medio”. En una necesidad recíproca entre visitantes e instituciones, afirmó que “hay que ofrecerle condiciones para que se quede más tiempo”.

Por ello, trataron durante esta visita diferentes cuestiones para apostar por el turismo cultural. Proyectos entre los que se encuentran el arreglo del camarín del Santuario de Robledo, el retablo de la Santa Cruz, la programación de actividades por los 600 años de la Moza Santa, el arreglo de la plaza de toros, del teatro, apoyar su programación y la intervención en la pista polideportiva.

“La España del interior es lo que nosotros somos, y estamos convencidos de que Sequeros tiene un potencial de turismo impresionante y hay que fortalecer la oferta turística”, matizó el consejero. Por su parte, el alcalde de la localidad, Mauricio Angulo, remarcó también la necesidad de “recibir unos visitantes de una manera normalizada” y esperó que estos diferentes proyectos puedan llevarse a buen fin.

Preguntado por la prensa en relación al sexto centenario de la Moza Santa, Gonzalo Santonja admitió que, pese a que desde la Junta apoyarán la programación en una apuesta a una “cultura de calidad”, crear un museo no se encuentra entre sus planes. “ES una cuestión que nos da mucho reparo porque hay que mantenerlos”. Por ello, afirmó que mientras no haya un proyecto sólido que implique un plan de viabilidad, no podrá ponerse en marcha un centro expositivo, informa Ical.