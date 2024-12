Segovia avanza en su objetivo de ser una provincia más igualitaria

La Asamblea general ordinaria del Consejo Provincial de Igualdad, presidida por Miguel Ángel de Vicente y en la que también ha estado presente la diputada de Asistencia a Municipios e Igualdad, Pilar Martín y la jefa de Servicio de Acción Social, Mar Martínez, ha tenido lugar esta mañana en el Salón de Plenos del Palacio Provincial para hacer “un ejercicio retrospectivo de lo que ha supuesto 2024 en la tarea de lograr una provincia más igualitaria”.

Una Asamblea que ha servido para dar la bienvenida a la Asociación de Empresarias de Castilla y León, cuyo fin primordial es la promoción y defensa de los valores humanos, sociales y profesionales de las mujeres en cualquiera de sus vertientes, y cuya representante en el Consejo será María Teresa Regaira. Además, como es habitual en este órgano de la Diputación se han puesto en común los proyectos llevados a cabo desde junio y los asistentes han compartido los planes más inmediatos en materia de igualdad.

Así, el presidente de la institución provincial ha aludido al “resultado del triángulo de la percepción que ante mí se manifiesta” ya que por un lado, “pienso en todas las actividades, proyectos y propuestas presentadas, y que después he visto materializadas, por otro, siento como un retroceso las dificultades y resistencias que vamos encontrando en el camino para lograr esa igualdad real”, y no ha olvidado el caso del asesinato de Mainka como “un bofetón de realidad” que, aunque en un principio “desmoraliza” también “enciende el motor que nos mueve para seguir avanzando, incansablemente, por nuestro camino”. Por lo tanto, ha continuado “actúo, en este caso actuamos” y esta Asamblea sirve para “poder ratificar nuestro compromiso de colaboración y cierre de filas ante cualquier cosa que no sea el respeto, la tolerancia y la igualdad”.

Por su parte, la jefa de la Unidad de Igualdad, Género y Diversidad, Virginia Gómez ha expuesto la actividad de los últimos seis meses, dando cuenta de las habituales cápsulas monográficas, como una herramienta de información, formación, participación entre las entidades que conforman el Consejo, así como las actividades conmemorativas que se han llevado a cabo con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, con la exposición Divergencias de la ilustradora segoviana Mentiradeloro (Esther Cuesta) que acogió el Patio de Columnas del Palacio Provincial o la campaña ‘Construyamos relaciones afectivas con la magia de la igualdad’ que se puso en marcha entre la población más joven con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Además, se ha dado cuenta de la actuación transversal que en estas acciones se realiza también con el servicio de bibliobuses de la institución provincial, los CEAAS de la provincia o los centros residenciales.

Por otro lado, también se ha dado cuenta de las subvenciones a ayuntamientos de la provincia contra la Violencia de Género y en favor de la Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que contemplan dos líneas de ayuda y este año han llegado a 76 proyectos presentados, 32 de la modalidad coeducativa (dirigida a centros educativos) y 44 de la comunitaria (acciones desarrolladas por los ayuntamientos), dotadas con 30.000 y 20.000 euros respectivamente. En este sentido, se ha informado de que, para 2025 se ha contemplado una subida para las acciones desarrolladas en materia de igualdad, que ascenderá hasta los 60.000 euros.

Programa Supersegovianas

En cuanto al ‘Programa Supersegovianas’, Gómez ha informado de la nueva actividad que se ha incorporado en 2024 en colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, ya que, su nueva línea ‘Mujeres artistas en la España Contemporánea’, con la exposición actual “Procesos, ritmos y vibraciones. Fuencisla Francés” supone un punto de encuentro entre el Museo y la UIGD. En una acción transversal, con el objetivo de acercar a la provincia la actividad del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, brindar la posibilidad a la ciudadanía de ser parte activa del mismo y difundir y visibilizar la obra de mujeres artistas; se han organizado talleres artístico-educativo dirigidos a las personas que participan en los proyectos de corte comunitario de la provincia de Segovia, como el programa COFU y las Aulas Sociales.