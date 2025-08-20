El Ayuntamiento de Ávila ayuda a los estudiantes a encontrar piso para el próximo curso

El Ayuntamiento de Ávila ha puesto en marcha una campaña que, bajo el título 'Vive joven', pretende ayudar a los estudiantes a encontrar alojamiento en la ciudad para el próximo curso.

Esta iniciativa del Área de Juventud del Consistorio abulense, trata de facilitar información a los jóvenes que estén buscando casa para el curso 2025-2026, ofreciéndoles distintas posibilidades, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La campaña, que también se dirige a trabajadores en busca de alojamiento en Ávila, informa a través de carteles que se difundirán en redes sociales y en los canales habituales de Juventud, de las posibilidades habitacionales en la capital abulense.

Entre ellas figuran la posibilidad de compartir piso con otros estudiantes o también convivir con una persona mayor en un alojamiento gratuito, de modo que, a su vez, se fomenta la convivencia intergeneracional y se contribuye a combatir la soledad.

Además, desde el Área de Juventud se ofrecerán talleres destinados a aportar claves que deben conocerse a la hora de buscar alojamiento, relacionadas con contratos o subvenciones y ayudas existentes.