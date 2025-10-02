Seminci estrena mundialmente 'Golpes', el primer largometraje dirigido por Rafael Cobos

La Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) estrenará mundialmente ‘Golpes’, el primer largometraje dirigido por Rafael Cobos. Su mirada renovada sobre el cine negro español de los años 80 competirá por la Espiga de Oro en la Sección Oficial de la 70 edición, junto a los últimos trabajos de los hermanos Dardenne, Bi Gan, Lav Díaz, Isabel Coixet o Fernando Franco.

‘Golpes’ narra la historia de Migueli, un delincuente que sale de prisión en la cambiante España de inicios de los años 80. Decidido a mirar hacia el futuro, antes debe cerrar las heridas del pasado. Para ello necesita mucho dinero y lo necesita rápido. Cuando llega a Sevilla, reúne a su antigua banda para realizar una serie de atracos a sucursales bancarias, joyerías e incluso al primer casino de la zona. Pero la policía ha encargado el caso a Sabino, su propio hermano, que conoce muy bien cómo piensa. A pesar de ello, Migueli está dispuesto a llegar hasta el final.

La película apela a la memoria histórica y la memoria cinematográfica. Combina así el vértigo y la denuncia del cine quinqui de los 80 con una reflexión sobre los lazos familiares y el retrato de un país que se afanaba en curar viejas heridas mientras se abrazaba a la esperanza. Según las palabras de Cobos, ganador de dos premios Goya por La isla mínima y El hombre de las mil caras, ‘Golpes’ apuesta por revitalizar este tipo de cine, ahondando en su esencia, pero buscando la diferencia.

El director explicó que “si el cine quinqui es frontal, explícito y habla de las cosas de un modo evidente y descarnado, Golpes es una fábula sutil que pretende hablar de un país en plena transición, contradictorio, desorientado e incapaz de ajustar cuentas con su pasado; un thriller de robos sobre los lazos de sangre y la memoria”.

‘Golpes’

La película está protagonizado por Luis Tosar (ganador del Goya por ‘Los lunes al sol’, ‘Te doy mis ojos’ y ‘Celda 211’), quien interpreta a Sabino, el hermano policía; y Jesús Carroza (Goya al mejor actor revelación por ‘7 vírgenes’), que da vida a Migueli, el otro hermano. Completan el reparto Teresa Garzón ('Las noches de Tefía'), Cristina Alcázar, Carlos Bernardino, Mafo y Cristalino.

Además de tomar las riendas de la dirección, Rafael Cobos escribió el guion junto a Fernando Navarro (Segundo premio, ‘Verónica’), dos veces nominado al Goya. En el equipo técnico destacan Sergi Vilanova Claudín en la dirección de fotografía, Gigia Pellegrini en dirección de arte, y Bronquio en la composición de la música original.

‘Golpes’ es una producción de Borja Pena y Emma Lustres para Vaca Films, y Daniel Pérez Astiárraga para Grupo Tranquilo, en coproducción con Playtime (Francia), con la participación de Movistar Plus+, RTVE, Canal Sur y Canal + Francia, y el apoyo del ICAA-Ministerio de Cultura, la Junta de Andalucía y el Programa Europa Creativa de la Unión Europea.

Con esta producción, Vaca Films añade un nuevo thriller a su catálogo dentro del género, que incluye películas destacadas como ‘Celda 211’, ‘El niño’, ‘El desconocido’, ‘Cien años de perdón’, ‘Quien a hierro mata’ y ‘Hasta el cielo’. El largometraje, que se rodó durante siete semanas en localizaciones de Sevilla y Madrid, será distribuida en cines por A Contracorriente Films.