La solidaridad y el compromiso social de la Caja Rural de Zamora

La plantilla de Caja Rural de Zamora vuelve a poner de manifiesto su compromiso social y se ha sumado este jueves a la celebración del tradicional Día Solidario sumándose así al resto del Grupo Caja Rural, a Seguros RGA y al equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA.

Este año, la Caja destinará los fondos del Día Solidario a Cruz Roja para ayudar a los afectados por los incendios forestales sufridos este verano en Zamora y en León .

Los fondos contribuirán a respaldar los programas de ayuda de Cruz Roja a las víctimas de los incendios, reafirmando de esta forma su compromiso con el territorio y con quienes más lo necesitan.

“Muchas familias de nuestro entorno han visto alteradas sus vidas por esta catástrofe, afrontando no solo pérdidas materiales, sino también la difícil tarea de reconstruir su día a día", apuntan fuentes de la entidad financiera, desde donde señalan que es en momentos como estos cuando la solidaridad y el apoyo mutuo se convierten en valores esenciales para poder avanzar juntos.

Asimismo, destacan la "decisiva" labor de organizaciones como Cruz Roja a la hora de atender a las personas afectadas, ofreciendo acompañamiento, recursos y esperanza en circunstancias tan adversas.

Los empleados de la cooperativa de crédito han acudido hoy a trabajar con la camiseta del Día Solidario y la mano con los dedos índice y corazón formando una uve posaron frente a la fachada de la Caja en Zamora. La uve simboliza la paz, la solidaridad y la victoria, “el gesto que une” al Grupo Caja Rural.