Solidaridad palentina en forma de comida

Son días de abundantes comidas y cenas copiosas, de reuniones con los amigos y familiares, pero también es tiempo de acordarse de aquellas personas que no tienen apenas nada. Para que a esas personas no les falte de nada hay gente desviviéndose como los ocho voluntarios que actualmente tiene el Banco de Alimentos de Palencia que estas últimas semanas está teniendo un ritmo de trabajo vertiginoso para poder atender a quienes más lo necesitan, aunque Maritza Velasco, su presidenta advierte que este año ha disminuido el ingreso de alimentos con respecto al pasado. El motivo, la Dana.

“La gente este año se ha volcado muchísimo con los afectados por las inundaciones. Nosotros evidentemente no podemos exigirles más a la población, bastante hemos conseguido teniendo en cuenta las circunstancias”, explica la presidenta, que entiende a la perfección que los palentinos se hayan volcado con el pueblo valenciano. De hecho, el Banco de Alimentos ha colaborado a nivel nacional para ayudar a paliar la situación.

“Estamos muy agradecidos por la colaboración que se ha hecho en torno a la Dana porque ha supuesto un esfuerzo el haber colaborado con la catástrofe desafortunada y aún así la gente se ha movilizado”, afirma Maritza Velasco. “En comparación con el pasado año ha disminuido el ingreso de alimentos. Por ejemplo en la Gran Recogida de 2024 hemos recogido 7.785 euros con los donativos de los supermercados en los que la gente dona su dinero y luego los supermercados nos entregan en alimentos según las necesidades del Banco. En el año 2023 fueron 13.323 euros lo recaudado, con lo que casi casi este año hemos recaudado un 45 por ciento menos”, asegura la presidenta.

En la actualidad, el Banco de Alimentos de Palencia da cobertura a 1.992 usuarios y atiende a 280 familias, además de asociaciones de consumo que son las principales colaboradoras de la entidad como Red Madre o Reto. En cuanto a la necesidad, desde la entidad reconocen que lo que más se precisa son alimentos no perecederos que puedan mantenerse en el tiempo o botes con conservas “porque hay personas que tienen carencias por ejemplo de electricidad y este tipo de alimentos vienen bastante bien, dependiendo del tipo de necesidades, para ahorrar luz o bien porque directamente no pueden pagarla”, reconoce Maritza.

Pero para estas fechas, la solidaridad no solo está en aportar estos alimentos, desde la asociación palentina piden un pequeño esfuerzo y contribuir con otro tipo de viandas más propias de las Navidades. “Nosotros hacemos hincapié en que para estas fechas navideñas se hagan donaciones de turrones o bizcochos porque, aunque la gente no lo necesite, de vez en cuando es necesario ese placer y ese poco de alegría para pasar unas Navidades algo mejor”, indica la presidenta de la entidad palentina. “Hay necesidades que son más importantes, pero también nosotros hacemos ese llamamiento a que se donen este tipo de productos. También les pedimos algo tan simple como el ColaCao para el desayuno de los niños o galletas. Hay que tener en cuenta a los menores”.

En ese sentido, hace unas semanas la empresa palentina Galletas Gullón realizó una donación de 858 kilos de galletas al Banco de Alimentos de Palencia con motivo de la campaña de La Gran Recogida, reafirmando así su compromiso con las necesidades más urgentes de los colectivos vulnerables de la provincia. “Siempre estamos agradecidos con Gullón porque nunca nos desampara. Siempre están muy pendientes de las necesidades que tenemos en el Banco de Alimentos y siempre donan sus productos”, señala la presidenta del Banco de Alimentos de Palencia.

Unas necesidades que se ven ampliadas a los más pequeños que carecen de todo. “Colaboramos con una entidad llamada Red Madre por lo que nos hacen falta pañales, leche, papillas… Todo tipo de necesidades”, explica Maritza, que señala otra de las necesidades de las que también se hacen cargo en el Banco de Alimentos como son los productos de aseo personal o los de limpieza.

En cuanto a los números de personas que reciben ayuda, las cifras no son nada halagüeñas. “Desafortunadamente los datos de los usuarios y las familias que necesitan de nuestros servicios se mantienen desde hace años con lo que se puede decir que es algo crónico”, sugiere Maritza Velasco, que pese a ello, no puede estar más que agradecida a la ciudadanía palentina.

Pero el Banco de Alimentos de Palencia no solo da cobertura a las personas más necesitadas de la capital, también lo hacen en la provincia gracias a los CEAS. “Ellos son los que nos indican cuantas familias necesitan de nuestra ayuda”, aunque Maritza es clara con las necesidades que actualmente tienen en la entidad. “Necesitamos la colaboración de los organismos públicos, porque nosotros somos una ONG, pero no tenemos ingresos, por eso pedimos que se involucren más, sobre todo la parte política para atender nuestras necesidades, porque no solamente se basa en la recogida de alimentos, también existe una manutención de la infraestructura del mismo”, sugiere la presidenta.

Esta última semana el equipo del Banco de Alimentos se ha movilizado para recoger cientos de kilos de alimentos no perecederos que provienen de la San Silvestre Palentina y es que desde hace ya unos años, los corredores que se apunten a la prueba deberán aportar como mínimo un kilo de alimentos para recoger su dorsal antes de la competición popular.

En cuanto a la financiación de la entidad, la presidenta reconoce que se hace mediante donativos “que son mínimos, aunque también tenemos alguna colaboración de la Diputación, el Ayuntamiento o la Junta de Castilla y León, pero son muy justas para las necesidades tan grandes que tenemos”, asegura. “El Ayuntamiento colabora con una ayuda simbólica para el pago del alquiler, pero no es suficiente. Muchas veces no llegan los números, por eso pedimos ayuda a las instituciones, porque nosotros estamos haciendo un trabajo que es público atendiendo a la gente con necesidades”, reivindica Maritza Velasco que estos días trabaja junto a sus compañeros a pleno pulmón para dar cobertura a aquellos que más lo necesitan.