Semana Santa: solo en dos de las últimas 43 primaveras no llovió durante diez días seguidos

En apenas diez días comenzará la Semana Santa, una de las épocas más importantes del año en España, en general, y en Castilla y León, en particular, por el movimiento de personas que se produce debido al periodo vacacional que se abre. Y un periodo en el que cofrades y amantes de la Pasión no dejan de mirar al cielo y de consultar las predicciones meteorológicas por cuanto esté n juego el poder sacar a su imagen y procesionar por las calles de ciudades y pueblos. Por ello cuando llegan estas fechas, los mensajes que se lanzan desde la Aemet cobran más importancia si cabe y se mira con mucha mayor atención. Cofradías, hostelería y el sector turístico dependen en buena medida de lo que digan desde la Agencia Estatal de Meteorología.

Por ello, desde esta entidad y ante la pregunta más importante de cada año por estas fechas, tiren balones fuera y no contesten con claridad a la cuestión de qué tiempo va a hacer en Semana Santa. "No es prudente", decía este mediodía el delegado de la Aemet en Castilla y León, Manuel Mora, quien advierte del daño que se puede hacer a estos sectores si no se da una predicción fiable, algo que, a día de hoy, con casis dos semanas por delante hasta que comience la Pasión castellano y leonesa, no pueden hacer.

En este sentido, explica que las primaveras, además, son muy cambiantes y que por ello hay siempre mucha incertidumbre, sobre todo con la posibilidad de precipitaciones, ya que la situación "fluctúa mucho" y cambia cada día debido a que esta estación del año se caracteriza por el fenómeno meteorológico de la convección, al coincidir el aire en altura y cálido en la superficie, por lo que se producen movimientos del aire ascendentes, que dan lugar a nubosidad y chubascos y tormentas.

"Este tipo de predicción de chubascos es muy irregular y de corta duración, por lo que es más difícil pronosticar si va llover o no en un lugar y una hora muy concreta", afirma Mora, quien, sin embargo, llama a la población a consultar el histórico de registros de los últimos 43 años. Al respecto, el delegado de la Aemet apunta que en todo este tiempo solo hubo dos años con diez días consecutivos sin lluvias.

De hecho, Mora hace referencia a un estudio climatológico de la Aemet en el que se destaca que solo el 4,7 por ciento de los 43 años analizados en los observatorios de Burgos y Salamanca no hubo precipitaciones ningún día.

Un porcentaje que aumenta al nueve por ciento en los casos de Soria y Valladolid. Les siguen Segovia (once por ciento), Ávila (12 por ciento), León y Zamora (16 por ciento, en cada caso) mientras que cierra la lista Palencia, con el 30 por ciento.

La primavera de este año entrará a las 16:06 horas del próximo 20 de marzo, y según Mora será cálida "en un 60-70 por ciento de probabilidades". Lo que sí ha avanzado Mora es que después de una entrada fría y lluviosa de este mes de marzo, la próxima semana "será más cálida de lo habitual, mucho más seca en el sur de Castilla y León, con temperaturas al alza y sin precipitaciones", ha asegurado Manuel Mora durante su intervención.

Los meses de abril ,mayo y junio serán cálidos por tanto al igual que ha ocurrido durante el invierno, con un registro medio de 5,8 grados, el más cálido del que se tiene constancia desde el año 1961, que ha supuesto una anomalía de 1,6 grados por encima de la media del periodo entre 1991 y 2020.

Los valores máximos se registraron el 24 de enero en Sotillo de la Adrada (Ávila), 24 grados, y en San Pedro Manrique (Soria), con -11 grados anotados el 20/21 de enero.

El invierno finalizará con treinta y seis heladas, "cuando lo normal son cincuenta y una", según decía Mora.