Tejemaneje Fest, el festival solidario de la mano de Diputación y Down Valladolid

El presidente de la Diputación de Valladolid, acompañado por el presidente de Down Valladolid, Manuel Velázquez, y los representantes municipales de Arroyo de la Encomienda, Íscar y La Cistérniga, han presentado la primera edición de Tejemaneje Fest, un nuevo festival cultural y solidario que recorrerá diferentes localidades de la provincia con el objetivo de apoyar la labor de Down Valladolid.

Todo ello surge del acuerdo alcanzado entre la Diputación de Valladolid y Down Valladolid para la realización de una serie de actividades culturales inclusivas que ayuden a visualizar el enorme trabajo que se lleva a cabo desde la asociación en nuestra provincia.

La programación de Tejemaneje Fest incluye propuestas de humor, teatro, improvisación, podcast en directo, artes visuales y espectáculos innovadores que llenarán de cultura y sonrisas los escenarios de la provincia entre el 21 y el 29 de noviembre de 2025.

Las entradas tendrán un precio simbólico de 10 euros y la recaudación irá destinada al programa ‘Coles Inclusivos’ que se ha iniciado este curso en la provincia, fomentando la inclusión desde la infancia.

Con el lema ‘Sonrisas por la vida’, Tejemaneje Fest busca unir cultura, humor y solidaridad, reforzando la colaboración entre instituciones y ciudadanía para apoyar a Down Valladolid, cuya labor es fundamental en la inclusión y mejora de la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y sus familias.

Para este proyecto se ha contado con la participación de dos colaboradores clave, gracias a los cuales se va a poder llevar a cabo esta hazaña que son Martín Luna y Antonio Rodríguez.

En palabras del presidente, Conrado Íscar “la inclusión es el corazón de este proyecto y en todas y cada una de las actividades programadas contarán con la presencia y participación activa de integrantes de Síndrome de Down Valladolid. Ellos serán los encargados de presentar las actuaciones y de ejercer de anfitriones, demostrando que la cultura es un espacio donde no hay barreras y donde todos tenemos un papel principal”.

Por su parte, el presidente de Down Valladolid, Manuel Velázquez, ha señalado que el objetivo es “hacer de la cultura un espacio para todos” ya que durante años se ha invisibilizado a las personas con discapacidad y generar así “una conciencia colectiva y fomentar la participación activa, que no solo sean meros espectadores”

En representación de los municipios, ha participado el alcalde de Arroyo de la Encomienda, Sarbelio Fernández quien ha ensalzado la labor de Down Valladolid en la inclusión integral de las personas, asegurando que “todos en algún momento necesitamos apoyo y que mejor forma de llegar a las personas que con una sonrisa”.

Programación

El festival arrancará el viernes 21 de noviembre, a las 20,00 horas, en la Casa de la Música y Teatro de Arroyo de la Encomienda, con la participación de Raúl Massana y Maite, creadores de los podcasts ‘Pocas Luces’ y ‘Cosas de Padres’.

El sábado 22 de noviembre, a las 20,00 horas, el Teatro Auditorio de Íscar acogerá a Impro Valladolid Teatro con su espectáculo ‘El Show de Impro’.

El viernes 28, la Plaza Mayor de La Cistérniga se iluminará con un espectáculo de videomapping a cargo de Producciones Accidentales, con dos sesiones a las 20,00 y 21,30 horas.

Finalmente, el festival concluirá el sábado 29 de noviembre, a las 20,00 horas, en el Teatro Zorrilla de Valladolid con un Gran Evento Cultural de la Sonrisa, en la que participarán Víctor Elías y Jesús Arenas, además de la entrega de los Premios Sonrisas.