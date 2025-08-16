Temperaturas infernales en estos lugares de Castilla y León este sábado

Un día más se prevé que la ola de calor siga haciendo de las suyas. Algo que está provocando, unido con el viento, que los incendios se propaguen por toda la comunidad de Castilla y León. Hasta una treintena en las últimas horas. Y es que este sábado el panorama, lejos de amainar, seguirá en su línea con temperaturas que en algunas zonas pueden alcanzar hasta los 40 grados. Casi nada.

Según la Aemet, en la jornada de hoy se esperan cielos "poco nuboso, con nubosidad de evolución, principalmente en el este, donde no se descartan algunos chubascos aislados con tormenta".

Las temperaturas mínimas en descenso, y máximas sin cambios o en ligero ascenso con vientos variables, con predominio del oeste y suroeste por la tarde, flojos con algunos intervalos de moderados.

Y, ¿cuáles son las zonas con las temperaturas más altas en Castilla y León? Comenzarán a partir de las dos de la tarde y se espera que alcancen los 39 grados zonas como Zamora, Vitigudino, Medina del Campo, Valladolid, Íscar, Tordesillas o Ciudad Rodrigo.

En cuanto a las mínimas y máximas por capitales serán las siguientes: