Tirón de orejas por la seguridad de los más pequeños en los parques palentinos

La seguridad en las áreas de juego debería de ser un objetivo prioritario para las administraciones públicas y entes privados en propiedad de instalaciones de ocio. La responsabilidad de su mantenimiento y conservación se traduce en la necesidad de realizar las oportunas inspecciones y revisiones anuales llevadas a cabo por técnicos competentes y cualificados, garantizando así la seguridad en su uso. Un desarrollo que ha de pasar varias evaluaciones a través de entidades cualificadas cuya competencia técnica y organizativa haya sido acreditada para el desarrollo de dichas acciones en este campo de aplicación específico. “Evaluamos las infraestructuras para comprobar sus niveles de seguridad”, reconoce David Santos, responsable de Sanpe Ingeniería', un organismo de inspección independiente acreditado por ENAC para la inspección de áreas infantiles y deportivas.

Un trabajo que recuerda mucho al que se realiza en una ITV de un coche, solo que trasladada a un área de juegos infantiles. “De nada sirve nuestra gestión si no están hechos los deberes a lo largo del año porque hay que mantenerlos, hay que revisarlos y tener en cuenta el mantenimiento básico en tornillería, los juegos que se desajustan, el óxido que sale, las piezas que se van rompiendo o, incluso, el vandalismo”, asegura David, que explica que el día que ellos denominan como Día D o día del examen, se hace una exhaustiva radiografía del área de juego completa y se decide si esta está apta o no. Después se entrega un registro a la institución pertinente y se da, o no, “un respiro al ayuntamiento de turno”.

Pese a que lo ideal sería que hubiese inspecciones regulares, lo cierto es que hay que dar un tirón de orejas a las instituciones locales. “Tenemos una espinita clavada porque nos cuesta trabajar con el Ayuntamiento de Palencia. Es una tarea pendiente que tiene la corporación desde hace años. Deberían de ponerse las pilas con ello, sin embargo en la provincia sí que nos conocen desde que nacimos. Nos escucharon, se informaron y creo que tienen una línea de convocatorias con un gran éxito en la provincia”.

La empresa nació en Herrera de Pisuerga y allí continúan trabajando, aunque se desplacen a todo el país. “Esta semana un compañero ha ido a Bilbao y otro a Barcelona”, señala David Santos, pero nosotros somos de Herrera, que es donde queremos estar y estamos muy orgullosos por ello, porque el pueblo siempre nos ha ayudado mucho en nuestros inicios. En Palencia contamos con una oficina como punto de encuentro para inspectores y por operatividad”, afirma.

La tónica general es negativa. “Existe un pasotismo generalizado por el número de municipios que existen. En los ayuntamientos importantes no hay tanta preocupación. Una capital de provincia debería de dar ejemplo, porque luego se traslada esa corriente a municipios cercanos, como ya ocurre en Madrid o Barcelona. Por comparación de provincias estamos un poco a la cola y hay mucho que hacer”, asegura este palentino que señala que ellos hacen los deberes e informan “y la realidad es la que es”.

En cuanto a las recomendaciones, David es tajante. “Han de tener una inspección anual. Recientemente nos contrataron en el Ayuntamiento de Torquemada y a los doce meses volvimos y eso se valora mucho, sobre todo en los pueblos pequeños. Nos decían que menos mal que nos habían contratado”, explica. Y es que habitualmente, es la empresa la que se pone en contacto con las diferentes instituciones para avisarles de que está concluyendo el plazo de doce meses para realizar la siguiente inspección, “Nos ponemos en contacto con ellos en el undécimo mes para que sepan que se acaba el plazo anual desde la última inspección”, explica. “Muchos lectores seguro que no sabían que existen este tipo de inspecciones”, afirma entre risas David Santos.

Entre las deficiencias más graves que David y sus compañeros se han podido encontrar a lo largo de los últimos años están las desviaciones en las distancias de los diferentes juegos o el estado del pavimento. “En el momento que un juego te dice que tienes que dejar una distancia de un metro y medio y eso no se cumple, nos estamos pegando un tiro en el pie porque no hay quien nos salve”, argumenta. Sobre los pavimentos, David asegura que estos son los que absorben los golpes de los pequeños si se caen de alguno de los juegos y que el hecho de que no esté en buenas condiciones perjudica gravemente a los niños. “A veces surgen deficiencias en tornillos o cadenas, pero son leves en comparación con el estado del pavimento o las distancias”.

Precisamente, los pavimentos son los que más sufren las inclemencias meteorológicas en provincias como la palentina. “En un clima tan abrupto como el de Palencia los pavimentos sintéticos sufren más y esa renovación igual tienen que darse antes que en otras zonas. Estos deterioros que se ven en las partes superficiales no tienen nada que ver con las capas de abajo, que al fin y al cabo son las amortiguadoras. En la parte de arriba es fácil de subsanar, pero la parte de abajo, que es el grueso, es la más costosa y difícil de mantener”, afirma.

Pero, cómo sabemos si un parque acaba de pasar una inspección y cuenta con todos sus juegos asegurados. La respuesta, con toda seguridad no le gustará. “Hoy en día no se puede saber si un parque ha pasado una inspección o cuando se ha pasado. Algunos ayuntamientos como el de Pinto (Madrid) quieren ofrecer esa información mediante su página web, pero de momento no hay nada”, asegura David Santos.

Su empresa también inspecciona, además de parques infantiles, otras zonas como rocódromos, biosaludables, instalaciones deportivas, skatepark, hinchables o zonas deportivas en otras. “Lo más representativo de canastas y porterías es el estado del vuelco, precisamente hace unos días hemos conocido la trágica noticia de que un niño había fallecido por el vuelco de una portería, con lo que con más motivo tenemos que estar atentos”, afirma.

La seguridad ha avanzado mucho desde que en 1998 se redactara la primera normativa en torno a parques de infantiles, pero todavía quedan muchos pasos que dar. “Por suerte en España nos hemos hecho nuestra la normativa y ha habido actualizaciones en 2009 y en 2018. Con suerte los fabricantes infantiles la están reconociendo y los consistorios la están reclamando. La mala suerte es que, por desgracia, no es de obligado cumplimiento, así que nadie viene detrás exigiendo para que se cumpla”, asegura David Santos, uno de los responsables de que nuestros pequeños jueguen y se diviertan sin problemas en los parques infantiles y de que los padres respiren con total tranquilidad.