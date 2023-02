Los tribunales revisan 63 expedientes por la Ley del ‘Sólo Sí es Sí’ en Burgos, Soria, Valladolid y Zamora, con seis excarcelaciones

Las audiencias provinciales de Burgos, Soria, Valladolid y Zamora han revisado desde noviembre 63 expedientes por la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como la del ‘Sólo Sí es Sí’. De ellas, seis han supuesto la excarcelación de los acusados, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), que informó que los datos del resto de provincias se facilitarán conforme estén disponibles.

Así, en Burgos se han revisado 21 expedientes, con nueve resoluciones dictadas que acordaron que no procede revisar la pena, mientras que las 12 restantes sí. De estas últimas, en siete se rebaja la pena y en cinco supone la libertad del reo, si bien uno de ellos no se excarcela porque el penado cumple condena por otra causa.

Igualmente, de los 29 expedientes revisados por la Audiencia de Valladolid, en 25 no se ha revisado la pena, mientras que en las otras cuatro se acuerda analizarla y además se rebaja. Una de ellas no supone excarcelación, mientras que en las tres restantes no existe confirmación, según el TSJCyL.

En Zamora se han revisado diez expedientes. En uno de ellos no procede; y en nueve se acuerda revisar la pena y rebajarla, aunque solo en una de ellas supone la excarcelación.

Por último, en Soria se han analizado tres expedientes, pero en ninguna de ellas procede su revisión.