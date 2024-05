Tudanca: "La Junta no cree en la Sanidad pública"

Más de un millar de personas han participado este martes en la localidad leonesa de Ponferrada en la manifestación convocada por la Plataforma en defensa de la Sanidad pública del Bierzo, para exigir más medios y una atención sanitaria "digna y de calidad", después de que la semana pasada no hubiera durante un día consulta en el servicio de Oncología ante la falta de especialistas por traslado o por baja.

Una protesta que, al grito de "la Sanidad no se vende, se defiende" pedía soluciones y advertía de que no consentirán nuevos recortes que sigan desmantelando el sistema sanitario de la Comunidad, en general, y de la comarca berciana, en particular.

Entre los manifestantes se encontraba el secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, que acudía a la concentración en compañía del presidente del Consejo Comarcal del Bierzo y ex alcalde ponferradino, Olegario Ramón, y de la socialista berciana Claudia Alba.

Allí, Tudanca recordaba que no es la primera vez que acude a Ponferrada a reclamar más medios y una atención de calidad, en alusión a la manifestación del año 2020 para reclamar una servicio de Oncología acorde y adecuado a las necesidades que hay, y aseguraba, contundente, que la Junta "no cree en la Sanidad pública".

Asimismo, advertía de las consecuencias "dramáticas" que están teniendo las listas de espera del hospital berciano, avanzaba que van demandar infraestructuras adecuadas para este centro sanitario y pedía al Gobierno autonómico "que deje de poner parches".

Tudanca, además, echaba en cara a la Junta que no haya apoyado la propuesta del PSOE del pasado pleno de las Cortes para que se de incentivos a los médicos para que vayan a zonas de difícil cobertura, como es el Bierzo, e insistía en que esta comarca "no puede ser menos que nadie".

La presidenta de la plataforma, Pilar Carrasco, señalaba que la pretensión con esta movilización no era política sino "dar voz a los pacientes que son los que viven el abandono del hospital", y afirmaba que los usuarios del hospital no quieren ya proyectos a estudiar en las instituciones ni planes que necesiten debates arduos. "No necesitan más esperas, hay que poner ya solución ya", decía.

"Hay que mirar por nuestra área de salud, por nuestras zonas rurales. Son cosas previsibles y que hay que planificar. Queremos dar voz a los que sufren el abandono”, añadía.

Por otro lado, los participantes corearon consignas contra las Junta de Castilla y León y contra la Gerencia de Asistencia Sanitarias del Bierzo, a la que acusan de no hacer nada para revertir la situación y conseguir una atención digna y de calidad.